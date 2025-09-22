Юристы рассказали, что алименты можно платить не только деньгами

«Многие уверены, что в случае с несовершеннолетними детьми алименты — это плата второму родителю, и очень удивляются, что передать недвижимость по алиментному соглашению можно только в собственность именно ребенка, так как обязательства по этому соглашению возникают у родителя к ребенку, а не к матери или отцу», — обратила внимание Калиткина.