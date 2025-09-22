Юристы рассказали, что алименты можно платить не только деньгами

Для того, чтобы передать недвижимость в счет уплаты алиментов, их плательщик и получатель — родители и дети, совершеннолетние дети и нетрудоспособные родители — должны заключить соответствующее соглашение, объяснила юрист семейной и наследственной практики «Де-юре» Дарья Нагорная. В случае недееспособности одной из сторон соглашение заключается между их законными представителями. Такой документ обязательно удостоверяется у нотариуса.
«Нередко к нотариусам обращаются с просьбой удостоверить договор дарения недвижимости в счет алиментов. Но сделать это невозможно, так как договор дарения — безвозмездная сделка. Если просто подарить квартиру, это не освобождает от алиментов. Так что единственный вариант — это именно алиментное соглашение», — объяснила нотариус города Долгопрудный Юлия Калиткина.
При заключении соглашения стороны должны определить стоимость недвижимости, которая передается в счет уплаты алиментов, рассказала Нагорная. Они могут взять за основу как ее кадастровую, так и рыночную стоимость, а при возникновении разногласий — обратиться к независимому оценщику.
На следующем этапе необходимо рассчитать общую сумму алиментов за весь период действия соглашения — как правило, до достижения ребёнком 18 лет. Полученное значение и будет той суммой, на которую ориентируются при передаче имущества, отметила адвокат Екатерина Тютюнникова. Исходя из этой суммы и стоимости недвижимости, стороны могут предусмотреть в соглашении, что передача имущества прекращает алиментные обязательства в полном объеме или указать, что предоставленное имущество погашает алименты до определенной даты.
Но здесь существует важный нюанс: если ребёнку понадобится больше средств (болезнь, инвалидность, учёба), то получатель алиментов, по словам юриста Евгении Даниловой, может обратиться в суд за дополнительным содержанием.
«Надо иметь в виду, что если в счет уплаты алиментов передается “проблемное” жилье — например, доля в коммуналке, аварийное жилье, нотариус, вероятнее всего, откажет в удостоверении такого соглашения», — предупредила Данилова.
В алиментном соглашении обязательно должно быть отражено, что недвижимость передаётся в собственность получателя алиментов. Если речь идет об алиментах несовершеннолетнему ребенку, то жилье переходит в его собственность, а в случае, например, с выплатой алиментов детьми нетрудоспособным родителям — в собственность родителей.
«Многие уверены, что в случае с несовершеннолетними детьми алименты — это плата второму родителю, и очень удивляются, что передать недвижимость по алиментному соглашению можно только в собственность именно ребенка, так как обязательства по этому соглашению возникают у родителя к ребенку, а не к матери или отцу», — обратила внимание Калиткина.