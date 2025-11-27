Юристы объяснили, как защититься от «бабушек-скамщиц» при покупке авто

Исходя из практики, суть отгремевших ситуаций сводиться к следующей схеме: пожилой продавец после формальной купли-продажи, когда деньги и авто уже переданы, обращается в суд с заявлениями о том, что продал машину под влиянием обмана (обычно — телефонных мошенников), просит признать сделку недействительной и вернуть имущество. При этом покупатель зачастую не возвращает деньги, потому что продавец уже якобы передал их третьим лицам (мошенникам), отмечает юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.
По его словам, суды, руководствуясь статьями 177, 178, 179 Гражданского кодекса РФ, оспаривают подобные сделки в случае, если подтверждается либо недееспособность или ограниченная дееспособность продавца, либо его заблуждение или действия под влиянием давления/обмана.
«В числе доказательств могут выступать заключения психиатрической экспертизы, материалы уголовных или оперативных дел и свидетельские показания. Прямая причина — защита гражданина, ранее считавшегося слабой стороной, особенно если его признали жертвой мошенников. Аналогичный механизм давно используют при оспаривании сделок купли-продажи квартир: продавец заявляет о факте обмана, доказав, что сделки были совершены под угрозой, введением в заблуждение, при недееспособности или в тяжелом душевном состоянии», — констатирует специалист.
Таким образом, покупатель, формально действовавший добросовестно, сталкивается с риском остаться и без машины, и без денег, поскольку возмещение часто возможно только за счет мошенников, похитивших средства, а реально их найти крайне сложно. Согласно судебной практике, даже если продавец не может вернуть полученные средства, машину обычно возвращают ему, а покупателю рекомендовано взыскивать деньги с третьих лиц.
Ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин отмечает, что покупка транспортного средства, бывшего в употреблении, в любом случае несет множество рисков для покупателя, в том числе:
- юридических — связанных с наличием различных обременений и прав третьих лиц на транспортное средство, а также с возможным оспариванием сделки по подобным основаниям;
- технических — обусловленных неисправностью узлов и агрегатов, в том числе скрытой.
В свою очередь, Митин обращает внимание, что для минимизации рисков рекомендуется совершать сделки под контролем нотариуса, фиксировать процесс передачи денег и авто на видео, обязательно проверять дееспособность пожилого продавца (заключениями врачей, запросами в ПНД), проводить официальные платежи через банк, делая все максимально документированным. В то же время титульное страхование, распространённое на рынке недвижимости, в автомобильных сделках почти не работает, а большинство автостраховок не предполагает компенсацию по потере права собственности.
По его мнению, чтобы, чтобы решить проблему законодательно, придется ужесточить доказательную базу для аннулирования сделки по мотивам обмана или недееспособности (например, требовать обязательную судебную экспертизу).
«Кроме того, потенциально возможно рассмотреть введение “периода охлаждения” — отсрочки регистрации сделки на несколько дней, чтобы продавец мог оценить свои действия и при необходимости отказаться от продажи. Также предлагается замораживать деньги на спецсчёте до окончания этого периода, а средства продавцу выплачивать только после госрегистрации и только на банковский счёт. Такие меры помогут снизить количество мошеннических схем и защитить права добросовестных покупателей, не перегружая рынок жесткими ограничениями», — говорит управляющий партнер «Интеллектуальной защиты».
Что касается текущих примеров судебной практики о данному вопросу, ведущий юрист ЕЮС отмечает тенденцию, что суды встают на сторону добросовестных покупателей, соблюдая баланс интересов.
«Полагаю, что требуются разъяснения Верховного суда РФ, относительно применения норм гражданского законодательства нижестоящими инстанциями. К тому же, считаю, что если применяют двустороннюю реституцию и сделку признают недействительной, а у продавца отсутствует финансовая возможность исполнить судебный акт, то гарантом соблюдением прав должно выступать государство и компенсировать добросовестному покупателю переданные денежные средства продавцу», — считает Безделин.
Отвечая на вопрос, как обеспечить самим пожилым продавцам защиту от мошенников при совершении сделки, Митин констатирует, что ни в коем случае нельзя соглашаться на передачу денег/покупку авто по рекомендациям неизвестных лиц, не совершать ни одной сделки без консультации с родственниками, юристом или специалистом, не предоставлять никому доступ к личным документам и онлайн-платформам.
«Если возникает малейшее давление или признаки мошенничества — обращаться в полицию и откладывать сделку. В отдельных случаях рекомендуется перед любым отчуждением имущества проходить независимую медицинскую или психологическую консультацию», — подвел итоги Митин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».