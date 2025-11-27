Юристы объяснили, как защититься от «бабушек-скамщиц» при покупке авто

«Кроме того, потенциально возможно рассмотреть введение “периода охлаждения” — отсрочки регистрации сделки на несколько дней, чтобы продавец мог оценить свои действия и при необходимости отказаться от продажи. Также предлагается замораживать деньги на спецсчёте до окончания этого периода, а средства продавцу выплачивать только после госрегистрации и только на банковский счёт. Такие меры помогут снизить количество мошеннических схем и защитить права добросовестных покупателей, не перегружая рынок жесткими ограничениями», — говорит управляющий партнер «Интеллектуальной защиты».