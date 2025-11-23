Юрист Терехин рассказал о рисках при покупке ранее подаренной квартиры

«Покупка подаренной квартиры формально не запрещена, но считается более рискованной. Договор дарения гораздо легче оспорить, чем куплю-продажу: он безвозмездный, часто заключается внутри семьи и нередко сопровождается конфликтами между родственниками или наследниками», — пояснил эксперт в беседе с агентством «Прайм».
В случае судебного оспаривания дарения последствия могут затронуть и последующих покупателей: право собственности может быть аннулировано, а недвижимость возвращена первоначальному дарителю или включена в конкурсную массу при банкротстве — даже если новый владелец действовал добросовестно.
Оспаривание дарения часто происходит по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, включая статью 578 об отмене дарения и общие нормы о недействительности сделок (глава 9). На практике это происходит, когда родственники утверждают, что даритель был недееспособен или не осознавал последствий своих действий (ст. 177 ГК РФ), либо когда дарение использовалось для вывода активов от кредиторов или являлось притворной сделкой (ст. 170 ГК РФ).
Дополнительный риск для нового собственника может возникнуть, если даритель впоследствии будет признан банкротом. Финансовый управляющий вправе оспаривать безвозмездные сделки, совершенные за 1−3 года до процедуры банкротства, поскольку они рассматриваются как потенциально нарушающие права кредиторов.
Для минимизации рисков покупателю рекомендуется тщательно проверять историю объекта: обстоятельства и сроки оформления дарения, наличие у дарителя финансовых обязательств, признаков банкротства или семейных конфликтов, а также проблем со здоровьем, которые могли повлиять на дееспособность.
Особую осторожность следует проявлять при рассмотрении недавно заключенных договоров дарения — именно в первые годы после оформления вероятность судебных споров достигает максимума.