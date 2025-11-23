Юрист Терехин рассказал о рисках при покупке ранее подаренной квартиры

Оспаривание дарения часто происходит по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом, включая статью 578 об отмене дарения и общие нормы о недействительности сделок (глава 9). На практике это происходит, когда родственники утверждают, что даритель был недееспособен или не осознавал последствий своих действий (ст. 177 ГК РФ), либо когда дарение использовалось для вывода активов от кредиторов или являлось притворной сделкой (ст. 170 ГК РФ).