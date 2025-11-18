Юрист объяснил, почему покупатели все чаще возвращают квартиры обратно

«В последнее время в СМИ нередко всплывают случаи возврата жилых помещений продавцам, не способным вернуть полученные по сделке деньги покупателям и утверждающим, что продавали квартиру под влиянием мошенников», — подчеркнул Голышев.
Проблема усугубляется тем, что ни нотариальное удостоверение, ни страхование сделки не защищают добросовестного покупателя от так называемых «ведомых» продавцов. Последние впоследствии заявляют, что производили впечатление вменяемых людей ошибочно, а на самом деле находились под влиянием мошенников и теперь требуют возврата квартиры.
«Сформировавшийся тренд по возврату купленного жилья уже негативно повлиял на вторичный рынок недвижимости и потребовал от законодателя и судебной власти немедленного принятия необходимых мер», — отметил юрист.
Как добавил специалист, в настоящее время отечественное законодательство не обладает достаточными правовыми средствами для эффективной защиты прав добросовестных приобретателей жилья. Сложившаяся судебная практика приводит к тому, что возникшие у продавца проблемы перекладываются на покупателя. Однако эта проблема требует и имеет потенциальные пути решения.
В числе предлагаемых мер — обязательная правовая экспертиза сделок при участии нотариуса, временная заморозка денежных средств после продажи недвижимости, а также обязательное психиатрическое освидетельствование продавца перед совершением сделки. Все эти инициативы нуждаются в тщательной юридической проработке.
Определенный обнадеживающий прецедент уже создан Верховным судом Якутии, который в ноябре отказал пенсионерке в иске о возврате проданной квартиры. Ключевую роль в этом решении сыграла повторная психиатрическая экспертиза, проведенная в другом субъекте Российской Федерации. Она подтвердила, что на момент сделки истица не страдала психическими расстройствами, отдавала отчет своим действиям и действовала последовательно.
Тем не менее, учитывая, что количество подобных судебных дел исчисляется тысячами, а практика в большинстве случаев складывается не в пользу добросовестных покупателей, существует острая необходимость в формировании единой руководящей позиции по данной категории дел со стороны Верховного Суда РФ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».