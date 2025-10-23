Юрист сообщил, чем грозит трата средств с найденной карты

«Использование чужих средств, будь то наличные или банковская карта, запрещено законом. Это посягательство на имущество другого лица. Даже если карта найдена случайно, операции по ней считаются умышленным использованием чужих средств. Закон квалифицирует такие действия как кражу, а не как простую ошибку или случайность. По статье 158 УК РФ, кража чужого имущества в крупном размере, включая снятие значительных сумм с банковского счета, наказывается лишением свободы на срок до шести лет», — отметил Русяев.