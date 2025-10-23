Юрист сообщил, чем грозит трата средств с найденной карты

«Использование чужих средств, будь то наличные или банковская карта, запрещено законом. Это посягательство на имущество другого лица. Даже если карта найдена случайно, операции по ней считаются умышленным использованием чужих средств. Закон квалифицирует такие действия как кражу, а не как простую ошибку или случайность. По статье 158 УК РФ, кража чужого имущества в крупном размере, включая снятие значительных сумм с банковского счета, наказывается лишением свободы на срок до шести лет», — отметил Русяев.
Юрист пояснил, что за любые действия по незаконному распоряжению чужими денежными средствами, включая снятие наличных и оплату покупок, суд может назначить наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы.
Согласно закону, найденную вещь, включая банковскую карту, необходимо передать в полицию или орган местного самоуправления. В случае с наличными деньгами нашедший может претендовать на них через шесть месяцев после заявления о находке, если владелец не объявится, однако это правило не распространяется на банковские карты, подытожил он.
