Юрист Сиротина разъяснила новые правила снижения премий сотрудникам

Она пояснила, что в состав заработной платы входят оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты. За неполную уплату данных частей зарплаты работодатель может быть привлечен к ответственности, в том числе и уголовной. Юрист напоминает, что в своем письме от 18 июля 2024 г. Минтруд России обратил внимание на то, что обязательными для включения в трудовой договор являются, в частности, условия оплаты труда (в том числе размер оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). По общему правилу изменение условий трудового договора допускается только на основании подписанного между работником и работодателем соглашения, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации.
«На практике работодатели не прописывают в трудовом договоре конкретный размер премии, а делают отсылку ко внутренним локальным нормативно-правовым актам, например на положение о премировании или об оплате труда, предусматривающим основания и условия выплаты премий, — говорит Мария Сиротина. — Изменение размера премии в одностороннем порядке со стороны работодателя возможно только в случае, когда эта премия не является гарантированной (не прописана ни в трудовом договоре, ни в локальных нормативно-правовых актах работодателя). Если же премия входит в состав заработной платы, не выплачивать ее в одностороннем порядке или самопроизвольно уменьшать нельзя».
Особое напоминание: с 1 сентября этого года в Трудовом кодексе РФ введены ограничения, в том числе при депремировании сотрудника. «По новым правилам снижение размера гарантированной премии работнику возможно в связи с применением к нему дисциплинарного взыскания только в отношении премий, которые начисляются за период, в котором к работнику было применено соответствующее дисциплинарное взыскание, — говорит Мария Сиротина. — При этом размер снижения премии не должен приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20 процентов».
Важный момент: закон обязывает работодателя, решившего по каким-то причинам снизить зарплату сотруднику, уведомить человека об этом заранее в письменной форме не позднее чем за два месяца до введения сокращений.
«Если работник не согласен работать в новых условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности», рассказывает Мария Сиротина.
Причины изменения условий трудового договора, в том числе при изменении заработной платы, должны быть мотивированными и обоснованными, поскольку работодатель обязан доказать произошедшие изменения и обоснованность снижения заработной платы в случае несогласия работника с принятым решением. Таковы правовые позиции Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ.
«Если работник сочтет, что его трудовые права нарушены уменьшением заработной платы, то он вправе обратиться в суд, в том числе и по своему месту жительства, — рассказывает Мария Сиротина. — Необоснованное снижение заработной платы и изменение условий трудового договора могут быть признаны судом незаконными. В таком случае суд восстановит прежние условия трудового договора и обяжет работодателя выплатить работнику неполученную заработную плату и проценты (денежную компенсацию) согласно статье 236 ТК РФ».
По общему правилу работник вправе обратиться в суд в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. «Таким образом, уменьшение заработной платы по инициативе работодателя — это регламентированная законом процедура, реализация которой должна происходить в соответствии с правилами, установленными ТК РФ, а самовольное снижение заработной платы (в том числе гарантированной премии) со стороны работодателя без соблюдения установленных законом требований может повлечь за собой привлечение юридического лица и его должностного лица к ответственности даже в случаях, когда компания столкнулась с экономическим кризисом», — подчеркивает Мария Сиротина.