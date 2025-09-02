Юрист напомнил об увеличенных пенсионных выплатах в сентябре

«Наиболее заметное увеличение ожидает тех, кто в августе отметил 80-летие, — для этих граждан фиксированная часть страховой пенсии по возрасту будет удвоена и после перерасчета сумма вырастет с 8907,70 рубля до 17 815,40 рубля», — пояснил эксперт RT.
Он отметил, что фиксированная часть пенсии будет увеличена в два раза для тех, кому в августе была официально установлена первая группа инвалидности.
Кроме того, добавил Вадим Виноградов, если у пенсионера есть иждивенцы, например несовершеннолетние дети или нетрудоспособные родственники, начисляется дополнительная сумма в размере 2969,23 рубля на каждого члена семьи, нуждающегося в поддержке.
Помимо этого, к числу тех, кому также положен перерасчет в сентябре, относятся пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в августе.
Пенсия работающего пенсионера, напомнил он, не индексировалась вплоть до 2025 года. Однако даже сейчас, в 2025 году, индексация для этой категории граждан происходит не в полном объеме. Право на получение пенсии с учетом всех пропущенных индексаций возникает только после официального увольнения. Перерасчёт производится, начиная с месяца, следующего за месяцем увольнения.
Существуют и другие основания для увеличения пенсионных выплат, сообщил юрист. Например, подтвержднный стаж работы в районах Крайнего Севера дает право на применение повышающих районных коэффициентов. Кроме того, неработающие пенсионеры с 30-летним стажем работы в сельском хозяйстве могут получить перерасчёт с надбавкой в размере 25% к фиксированной части пенсии.
В отдельных случаях, продолжил эксперт, перерасчет может быть связан с назначением социальной доплаты до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.
«Это может произойти при изменении состава семьи, уровня доходов или переходе на другой региональный стандарт. Все изменения в пенсионных выплатах происходят без подачи заявления, но при условии, что соответствующие события были официально оформлены и внесены в систему. Поэтому пенсионерам рекомендуется своевременно уведомлять о таких изменениях и следить за актуальностью документов, чтобы избежать задержек и ошибок в начислениях», — подвел итог Вадим Виноградов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».