Юрист напомнил об увеличенных пенсионных выплатах в сентябре

Пенсия работающего пенсионера, напомнил он, не индексировалась вплоть до 2025 года. Однако даже сейчас, в 2025 году, индексация для этой категории граждан происходит не в полном объеме. Право на получение пенсии с учетом всех пропущенных индексаций возникает только после официального увольнения. Перерасчёт производится, начиная с месяца, следующего за месяцем увольнения.