Россиянам разъяснили, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат

Такая правовая позиция, по словам юриста, отражена в Письме Минфина от 25.04.2011 № 03−03−06/1/268. По сути, приобретение сертификата квалифицируется в законе как авансовый платеж, а сам сертификат — подтверждение внесения предоплаты за еще не выбранные товары/услуги (ст. 487 ГК РФ). С юридической точки зрения, передача денег за подарочный сертификат не является окончательной оплатой товара — до использования сертификата договор купли-продажи считается не заключенным (ст. 23 Закона «О защите прав потребителей»).
Законодательство и судебная практика признают за потребителем право вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат или его остаток. это значит, что покупатель («приобретатель») сертификата или одаряемый (тот, кто получил сертификат в подарок) вправе отказаться от исполнения договора, то есть от покупки товара/услуги, и потребовать возврата уплаченной суммы — как полностью, если сертификат не использован, так и частично, если сертификат был применен лишь отчасти и осталась неиспользованная сумма.
По ст. 32 Закона «О защите прав потребителей», продолжил специалист, потребитель вправе отказаться от исполнения договора в любой момент до получения товара/оказания услуги, возместив продавцу фактически понесенные расходы, если они были.
«Если продавец отказывается возвращать деньги, например, ссылаясь на наличие условий о невозврате средств или наличии срока годности сертификата — такие условия ничтожны (ст. 16 Закона “О защите прав потребителей”), то есть не действуют и не могут ограничивать права потребителя», — подчеркнул Митин. Он также отметил, что условия об ограничении срока действия сертификата также ничтожны, т.е. не имеют юридической силы и не применяются судом.
Юрист подчеркнул, что суды неоднократно признавали такие условия нарушающими права потребителей. Сертификат не может «сгореть», а средства должны быть возвращены по заявлению потребителя.
Право требовать возврат могут как приобретатель, так и лицо, которому сертификат был подарен. Чтобы вернуть средства, необходимо обратиться к продавцу с письменным заявлением, желательно с чеком, но отсутствие чека не лишает права на возврат — ст. 25 Закона «О защите прав потребителей». В заявлении нужно указать:
- ФИО;
- данные сертификата/карты;
- сумму к возврату;
- банковские реквизиты (если возврат на счет);
- требование о возврате денежных средств.
Продавец обязан возвратить деньги в течение 10 календарных дней с момента получения заявления (п. 4 ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей»).
Если продавец не возвращает деньги или нарушает закон, потребитель вправе:
- Подать жалобу в Роспотребнадзор.
- Обратиться в прокуратуру.
- Подать иск в суд с требованием вернуть сумму, а также — в случае просрочки — взыскать неустойку и компенсацию морального вреда.
«В качестве доказательства предъявите заявление, копию сертификата, чек (если имеется), иные документы, подтверждающие покупку сертификата», — подытожил юрист.
