Россиянам разъяснили, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат

Подарочный сертификат — это не товар, а документ, удостоверяющий право предъявителя приобрести у определенного продавца товары, работы или услуги на сумму, равную номинальной стоимости сертификата. С точки зрения закона, покупка сертификата не является оплатой товаров по нему, объяснил Финансам Mail юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Такая правовая позиция, по словам юриста, отражена в Письме Минфина от 25.04.2011 № 03−03−06/1/268. По сути, приобретение сертификата квалифицируется в законе как авансовый платеж, а сам сертификат — подтверждение внесения предоплаты за еще не выбранные товары/услуги (ст. 487 ГК РФ). С юридической точки зрения, передача денег за подарочный сертификат не является окончательной оплатой товара — до использования сертификата договор купли-продажи считается не заключенным (ст. 23 Закона «О защите прав потребителей»).

Законодательство и судебная практика признают за потребителем право вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат или его остаток. это значит, что покупатель («приобретатель») сертификата или одаряемый (тот, кто получил сертификат в подарок) вправе отказаться от исполнения договора, то есть от покупки товара/услуги, и потребовать возврата уплаченной суммы — как полностью, если сертификат не использован, так и частично, если сертификат был применен лишь отчасти и осталась неиспользованная сумма.

По ст. 32 Закона «О защите прав потребителей», продолжил специалист, потребитель вправе отказаться от исполнения договора в любой момент до получения товара/оказания услуги, возместив продавцу фактически понесенные расходы, если они были.

«Если продавец отказывается возвращать деньги, например, ссылаясь на наличие условий о невозврате средств или наличии срока годности сертификата — такие условия ничтожны (ст. 16 Закона “О защите прав потребителей”), то есть не действуют и не могут ограничивать права потребителя», — подчеркнул Митин. Он также отметил, что условия об ограничении срока действия сертификата также ничтожны, т.е. не имеют юридической силы и не применяются судом.

Юрист подчеркнул, что суды неоднократно признавали такие условия нарушающими права потребителей. Сертификат не может «сгореть», а средства должны быть возвращены по заявлению потребителя.

Право требовать возврат могут как приобретатель, так и лицо, которому сертификат был подарен. Чтобы вернуть средства, необходимо обратиться к продавцу с письменным заявлением, желательно с чеком, но отсутствие чека не лишает права на возврат — ст. 25 Закона «О защите прав потребителей». В заявлении нужно указать:

  • ФИО;
  • данные сертификата/карты;
  • сумму к возврату;
  • банковские реквизиты (если возврат на счет);
  • требование о возврате денежных средств.

Продавец обязан возвратить деньги в течение 10 календарных дней с момента получения заявления (п. 4 ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей»).

Если продавец не возвращает деньги или нарушает закон, потребитель вправе:

  • Подать жалобу в Роспотребнадзор.
  • Обратиться в прокуратуру.
  • Подать иск в суд с требованием вернуть сумму, а также — в случае просрочки — взыскать неустойку и компенсацию морального вреда.

«В качестве доказательства предъявите заявление, копию сертификата, чек (если имеется), иные документы, подтверждающие покупку сертификата», — подытожил юрист.

