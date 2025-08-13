Россиянам разъяснили, можно ли вернуть деньги за подарочный сертификат

Законодательство и судебная практика признают за потребителем право вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат или его остаток. это значит, что покупатель («приобретатель») сертификата или одаряемый (тот, кто получил сертификат в подарок) вправе отказаться от исполнения договора, то есть от покупки товара/услуги, и потребовать возврата уплаченной суммы — как полностью, если сертификат не использован, так и частично, если сертификат был применен лишь отчасти и осталась неиспользованная сумма.