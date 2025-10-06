Юрист разъяснил, нужно ли платить налог на подарки

Эксперт уточнил, что если одаряемый получает подарок от организации или индивидуального предпринимателя, и его стоимость за налоговый период превышает 4 000 рублей, возникает обязанность по уплате НДФЛ с суммы превышения. Если подарок поступает в виде недвижимости, транспортного средства, долей, паев или акций от частного лица, он также подлежит налогообложению.
«Важный момент: если подарок поступает от родственника или члена семьи, к которым относятся супруги, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновлённые), братья, сёстры (полнородные и неполнородные), дедушки, бабушки и внуки, то независимо от стоимости и вида имущества налог не начисляется», — подчеркнул Митин.
В случае, когда подарок дарит работодатель, он обязан как налоговый агент сам рассчитать, удержать и перечислить НДФЛ с суммы, превышающей 4 000 рублей. Исключение составляют льготные категории. Например, если получатель — ветеран или инвалид Великой Отечественной войны, такие подарки полностью освобождаются от налогообложения.
Если же организация или индивидуальный предприниматель сделали подарок клиенту и нет возможности удержать налог при выплате, они обязаны до 1 марта следующего года уведомить об этом получателя подарка и налоговые органы, а получатель рассчитывает и платит НДФЛ самостоятельно, декларируя доход до 30 апреля следующего года и погашая налог до 15 июля.
«Для подарков от граждан, не являющихся близкими родственниками либо членами семьи, получателю нужно самому рассчитать налог на основании рыночной стоимости подаренного имущества, сдать декларацию 3-НДФЛ и уплатить взнос в установленные законодательством сроки», — подвел итоги юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».