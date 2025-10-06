Юрист разъяснил, нужно ли платить налог на подарки

Если же организация или индивидуальный предприниматель сделали подарок клиенту и нет возможности удержать налог при выплате, они обязаны до 1 марта следующего года уведомить об этом получателя подарка и налоговые органы, а получатель рассчитывает и платит НДФЛ самостоятельно, декларируя доход до 30 апреля следующего года и погашая налог до 15 июля.