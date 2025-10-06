Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист разъяснил, нужно ли платить налог на подарки

О том, в каких случаях возникает обязанность платить налог на доходы физических лиц на подарки, рассказал Финансам Mail юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail

Эксперт уточнил, что если одаряемый получает подарок от организации или индивидуального предпринимателя, и его стоимость за налоговый период превышает 4 000 рублей, возникает обязанность по уплате НДФЛ с суммы превышения. Если подарок поступает в виде недвижимости, транспортного средства, долей, паев или акций от частного лица, он также подлежит налогообложению.

«Важный момент: если подарок поступает от родственника или члена семьи, к которым относятся супруги, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновлённые), братья, сёстры (полнородные и неполнородные), дедушки, бабушки и внуки, то независимо от стоимости и вида имущества налог не начисляется», — подчеркнул Митин.

В случае, когда подарок дарит работодатель, он обязан как налоговый агент сам рассчитать, удержать и перечислить НДФЛ с суммы, превышающей 4 000 рублей. Исключение составляют льготные категории. Например, если получатель — ветеран или инвалид Великой Отечественной войны, такие подарки полностью освобождаются от налогообложения.

Если же организация или индивидуальный предприниматель сделали подарок клиенту и нет возможности удержать налог при выплате, они обязаны до 1 марта следующего года уведомить об этом получателя подарка и налоговые органы, а получатель рассчитывает и платит НДФЛ самостоятельно, декларируя доход до 30 апреля следующего года и погашая налог до 15 июля.

«Для подарков от граждан, не являющихся близкими родственниками либо членами семьи, получателю нужно самому рассчитать налог на основании рыночной стоимости подаренного имущества, сдать декларацию 3-НДФЛ и уплатить взнос в установленные законодательством сроки», — подвел итоги юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Доход: основные виды и особенности
Учет денежных и нематериальных ресурсов — основа для принятия финансовых решений, планирования бюджета и инвестирования. Рассказываем, что такое доход, какие бывают виды и источники поступлений, а также какие активы нельзя отнести к доходам.
Читать дальше