Юрист разъяснил, когда могут уволить за слово «кринж»

Молодые работники все чаще используют в деловой среде слова вроде «кринж» или «краш». Сленг в деловой переписке может испортить впечатление о компании и стать основанием для дисциплинарного взыскания, но не штрафа. Трудовой кодекс РФ устанавливает закрытый перечень дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение по установленным основаниям. Внутренние регламенты и кодексы поведения компании способны требовать от работников делового стиля при переговорах, подготовке документов или переписке. Работодатель вправе указать, что использование жаргона недопустимо в официальных коммуникациях, но последствия за это будут нефинансовыми, — пояснил NEWS.ru Илья Русяев.
По мнению юриста, молодежный сленг не приравнивается к ненормативной лексике. В юридическом смысле ненормативная лексика понимается исключительно как нецензурная брань, за использование которой предусмотрена как дисциплинарная, так и административная ответственность. Такие слова, как «кринж» или «краш», не являются нецензурными и не подпадают под определение брани, поэтому называть их бранью неправомерно.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».