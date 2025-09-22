Ричмонд
Юрист разъяснил, когда могут уволить за слово «кринж»

Использование сленга в деловой переписке может стать причиной увольнения, внутренний регламент часто обязывает сотрудников соблюдать деловой стиль. Однако Трудовой кодекс РФ запрещает денежные штрафы за манеру общения, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Молодые работники все чаще используют в деловой среде слова вроде «кринж» или «краш». Сленг в деловой переписке может испортить впечатление о компании и стать основанием для дисциплинарного взыскания, но не штрафа. Трудовой кодекс РФ устанавливает закрытый перечень дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение по установленным основаниям. Внутренние регламенты и кодексы поведения компании способны требовать от работников делового стиля при переговорах, подготовке документов или переписке. Работодатель вправе указать, что использование жаргона недопустимо в официальных коммуникациях, но последствия за это будут нефинансовыми, — пояснил NEWS.ru Илья Русяев.

По мнению юриста, молодежный сленг не приравнивается к ненормативной лексике. В юридическом смысле ненормативная лексика понимается исключительно как нецензурная брань, за использование которой предусмотрена как дисциплинарная, так и административная ответственность. Такие слова, как «кринж» или «краш», не являются нецензурными и не подпадают под определение брани, поэтому называть их бранью неправомерно.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».