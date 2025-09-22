Юрист разъяснил, когда могут уволить за слово «кринж»

Молодые работники все чаще используют в деловой среде слова вроде «кринж» или «краш». Сленг в деловой переписке может испортить впечатление о компании и стать основанием для дисциплинарного взыскания, но не штрафа. Трудовой кодекс РФ устанавливает закрытый перечень дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение по установленным основаниям. Внутренние регламенты и кодексы поведения компании способны требовать от работников делового стиля при переговорах, подготовке документов или переписке. Работодатель вправе указать, что использование жаргона недопустимо в официальных коммуникациях, но последствия за это будут нефинансовыми, — пояснил NEWS.ru Илья Русяев.