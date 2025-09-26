Юрист рассказала, законно ли продавать товар по цене за 100 граммов

Согласно общему правилу, сказала она агенству «Прайм», цена товара должна быть указана за его единицу или за единицу измерения, например, за вес или длину. Таким образом, указание цены за 100 граммов является правомерным.
Если продавец предварительно расфасовал товар, то на упаковке необходимо указать наименование, вес нетто, цену за единицу измерения или за вес, цену отвеса, дату фасования и срок годности.
«Таким образом, продавец может реализовывать товар с указанием цены за единицу или за единицу измерения, например, за 100 граммов. Но лишь в случае указания всех прочих параметров — наименование, вес, цена за килограмм, даты фасовки и срока годности. Без этого продажа товара запрещена», — пояснила Ноженко.
Прямого запрета на указание цены штучного товара за 100 граммов закон не содержит. Однако такая практика может вводить покупателя в заблуждение, например, когда так продается упаковка колбасы весом 350 граммов, которую нельзя разделить. В результате итоговая стоимость товара оказывается существенно выше ожидаемой.
В случае явного введения в заблуждение покупатель вправе потребовать возврата денег и направить жалобу в Роспотребнадзор для проведения проверки. Во избежание неприятных сюрпризов на кассе важно всегда внимательно изучать информацию на ценнике перед совершением покупки, сообщила юрист.
