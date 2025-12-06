Надо ли платить за мусор, если вы не живете в квартире

Эксперт отмечает, что по действующему законодательству обязанность по оплате коммунальных услуг, включая вывоз мусора, сохраняется за лицами, прописанными в квартире, вне зависимости от фактического проживания. Вместе с тем управляющая компания обязана произвести перерасчет платы за вывоз твердых коммунальных отходов при предоставлении заявления и подтверждающих документов, свидетельствующих об отсутствии жильца в квартире более пяти дней подряд. Порядок перерасчета может различаться в зависимости от ситуации.
Размер платы за вывоз мусора традиционно рассчитывается либо исходя из числа постоянно или временно проживающих граждан, либо на основании общей площади жилого помещения, если такое решение принято органами власти субъекта РФ. В случае раздельного накопления сортированных отходов стоимость услуги определяется с учетом объема вывезенных контейнеров.
Кроме того, региональные органы власти вправе устанавливать отдельные формулы расчета платы за вывоз мусора, которые учитывают нормативы накопления отходов, количество проживающих и площадь жилья за период с января по декабрь отчетного года. По его завершении в течение первого квартала следующего года проводится итоговый перерасчет с учетом фактического объема вывезенных отходов и временного отсутствия жильцов на основании предоставленных документов.
«В общем случае перерасчет размера платы за вывоз мусора (далее — перерасчет) осуществляется при временном (более пяти дней подряд) отсутствии потребителя в жилом помещении пропорционально количеству полных календарных дней такого отсутствия, не включая дни выбытия и прибытия. При этом перерасчет платы за оказание услуги по обращению с ТКО за период временного отсутствия потребителей допускается как в случае ее исчисления исходя из количества постоянно или временно проживающих потребителей, так и исходя из общей площади жилого помещения (если по решению органа государственной власти субъекта РФ на основании п. 148 (30) Правил не применяется иной порядок). Для этого потребитель должен подать заявление о перерасчете (далее — заявление) и документы, подтверждающие продолжительность периода его отсутствия (далее — подтверждающие документы)», — уточняет Манджиева.
В случае подачи заявления о временном отсутствии до начала соответствующего периода, перерасчет платы за коммунальные услуги осуществляется за указанный в заявлении срок, но не превышающий шести месяцев. В случае, если временное отсутствие продолжается свыше этого срока, для продления перерасчета требуется подача нового заявления — перерасчет также будет предоставлен на срок, не превышающий шести месяцев.
В качестве подтверждения временного отсутствия принимаются документы, такие как:
- копии приказов о командировке, справки о служебной командировке с приложением проездных билетов;
- проездные билеты или их заверенные копии (а также их распечатанные версии в случае электронного оформления и документы перевозчика, подтверждающие использование билета, например посадочный талон);
- счета за проживание в гостинице или других местах временного пребывания;
- справки консульских или дипломатических учреждений;
- заверенные копии документов с отметками о пересечении границы;
- туристические путевки;
- справки СНТ, подтверждающие нахождение потребителя на территории СНТ;
- больничные справки;
- иные аналогичные документы, подтверждающие отсутствие.
Согласно действующим правилам, исполнитель коммунальных услуг обязан произвести перерасчет в течение пяти рабочих дней с момента получения письменного заявления и подтверждающих документов, если они поданы до начала периода отсутствия. Если документы поданы после окончания периода, перерасчет производится не позднее 30 дней с момента их получения, либо в сроки, установленные пунктом 148 (30) Правил, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти субъекта Российской Федерации.
«При подаче заявления до начала такого периода потребитель вправе указать в нем, что подтверждающие документы не могут быть представлены вместе с заявлением и будут представлены после возвращения. В этом случае он обязан их представить в течение 30 дней после возвращения. Результаты перерасчета отражаются в платежных документах, формируемых исполнителем в течение периода временного отсутствия (в случае подачи заявления до начала такого периода) или в очередном платежном документе (при подаче заявления после окончания этого периода)», — подытожила юрист ЕЮС.
