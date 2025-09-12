Юрист рассказала, как взыскивают долги с тех, у кого ничего нет

Как отмечается в материале агентства «Прайм», с которым беседовала эксперт, сначала судебные приставы получают исполнительный документ. Далее, если у должника нет очевидного имущества или сбережений, приставы приступают к поиску активов, в том числе направляют запросы в банки, налоговые органы, на место работы и другие организации. Если они не обнаружат источники дохода, то процедура взыскания приостанавливается, однако сам долг сохраняется.
При этом закон запрещает конфисковывать некоторое имущество: предметы первой необходимости, одежда, мебель, бытовая техника, необходимая для проживания, а также единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение, если оно не является предметом ипотеки. Но и недвижимость, взятую в кредит, можно сохранить. Для того необходимо инициировать процедуру банкротства, заключив с банком-залогодержателем мировое соглашение об сохранении имущества и договорившись о новых условиях выполнения обязательств. Следует помнить, что обязанность по уплате обязательных платежей сохраняется за должником и после завершения процедуры банкротства.
«Также не подлежат взысканию минимальные социальные выплаты и часть заработной платы, не превышающая прожиточный минимум, имущество, необходимое для профессиональной деятельности должника, если его стоимость не превышает 10 000 рублей», — добавила Аида Магомедова.
В рамках процедуры банкротства существует перечень имущества, которое не подлежит взысканию. К нему относится домашний и рабочий скот, если он не используется в предпринимательских целях, а также все необходимое для его содержания, включая хозяйственные постройки. Задолжавший гражданин также сохраняет за собой семена для очередного посева, топливо, нужное для приготовления пищи и отопления его семьи, транспортные средства и иное имущество, необходимое ему в связи с инвалидностью. Неприкосновенными остаются государственные награды, почетные и памятные знаки, а также призы.
Как отметила Магомедова, банкротство может стать оптимальным решением для лиц, не способных исполнить финансовые обязательства и не имеющих ни доходов, ни имущества, на которое можно обратить взыскание. Взысканию подлежит лишь то, что не входит в указанный перечень исключений.
При этом важно учитывать, что сделки по отчуждению имущества, совершенные в течение трех последних лет, могут быть оспорены. К примеру, если должник продал автомобиль, а затем подал на банкротство, не рассчитавшись с долгами, такая сделка может быть признана недействительной как совершенная в ущерб интересам кредиторов.
«Таким образом, любое избавление от имущества перед процедурой будет тщательно проверяться и если установлен вред кредиторам, то сделки будут оспорены», — сообщила она.
Процедура банкротства неприменима, если задолженность состоит из требований, которые не подлежат списанию даже в ее рамках. Это обязательства по текущим платежам, возмещению вреда жизни или здоровью, выплате зарплаты и выходных пособий, компенсации морального вреда, алиментам, а также иные требования, тесно связанные с личностью кредитора. Сюда же относится ущерб, причиненный имуществу умышленно или по грубой неосторожности.
Таким образом, банкротство является эффективным инструментом для решения проблем со значительной задолженностью при недостаточности доходов, но оно не является универсальным решением для всех категорий должников, заключила юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».