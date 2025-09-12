Юрист рассказала, как взыскивают долги с тех, у кого ничего нет

В рамках процедуры банкротства существует перечень имущества, которое не подлежит взысканию. К нему относится домашний и рабочий скот, если он не используется в предпринимательских целях, а также все необходимое для его содержания, включая хозяйственные постройки. Задолжавший гражданин также сохраняет за собой семена для очередного посева, топливо, нужное для приготовления пищи и отопления его семьи, транспортные средства и иное имущество, необходимое ему в связи с инвалидностью. Неприкосновенными остаются государственные награды, почетные и памятные знаки, а также призы.