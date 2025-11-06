Ричмонд
Юрист рассказал, является ли погода уважительной причиной опоздания на работу

Может ли плохая погода стать уважительной причиной опоздания на работу, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По словам юриста, законодательство не запрещает привлекать сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание из-за погодных условий. Однако работник, опоздавший или не явившийся на работу, обязан в течение двух дней предоставить объяснительную записку или рапорт.

«И руководство уже решает, уважительная это причина или неуважительная. Если работник опоздал из-за погодных условий и он может соответствующим образом это подтвердить, то, конечно, суд встанет на его сторону, если он не мог добраться до работы из-за погодных условий. Но я советую предупреждать работодателя… уведомить, что вы двигаетесь на работу, но транспорт не ходит (или ходит с перебоями. — RT)», — подчеркнул Соловьёв.

Для обоснования причины специалист рекомендует зафиксировать неблагоприятные погодные условия на видео или фотографиях. Также можно получить заверенный прогноз погоды или соответствующую справку о погодных условиях на тот момент, что может помочь в защите прав работника.

Собеседник RT пояснил, что судебная практика в таких случаях часто складывается в пользу работника. Так, в России уже были прецеденты, когда суды признавали обильный снегопад, затопление и гололед уважительными причинами для опоздания или неявки на работу.

«А мы понимаем, что четыре часа отсутствия на рабочем месте являются прогулом и за прогулы вообще могут наказать вплоть до увольнения. Поэтому необходимо действительно принять меры», — подытожил Соловьев.

