Юрист рассказал, является ли погода уважительной причиной опоздания на работу

«И руководство уже решает, уважительная это причина или неуважительная. Если работник опоздал из-за погодных условий и он может соответствующим образом это подтвердить, то, конечно, суд встанет на его сторону, если он не мог добраться до работы из-за погодных условий. Но я советую предупреждать работодателя… уведомить, что вы двигаетесь на работу, но транспорт не ходит (или ходит с перебоями. — RT)», — подчеркнул Соловьёв.