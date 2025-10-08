Юрист рассказал россиянам о главных ловушках при дарении квартиры

Дарение недвижимости сохраняет позиции одного из наиболее востребованных инструментов передачи квартир между близкими при жизни собственника. Вместе с тем, данная сделка может быть сопряжена с определенными юридическими рисками как для дарителя, так и для одаряемого, а в отдельных случаях — и для будущих покупателей объекта. Об этом агентству «Прайм» сообщил старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов.