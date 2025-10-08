Юрист рассказал россиянам о главных ловушках при дарении квартиры

Эксперт выделил ряд ключевых рисков, связанных с оформлением договора дарения жилья. Во-первых, законодательство практически не предусматривает возможность отмены сделки: вернуть подаренное имущество можно только при наличии исключительных обстоятельств, прямо предусмотренных Гражданским кодексом РФ — например, при посягательстве одаряемого на жизнь дарителя или приведении квартиры в аварийное состояние.
Во-вторых, с момента государственной регистрации перехода права собственности даритель утрачивает какие-либо законные механизмы распоряжения подаренной недвижимостью. Новый владелец вправе совершать любые операции с объектом — продавать, сдавать в аренду — без какого-либо согласия бывшего собственника. Для сохранения права пользования жильём требуется заранее предусмотреть специальные условия — например, оформить договор ренты или завещательный отказ.
Третьим значимым риском юрист назвал вероятность возникновения судебных споров со стороны наследников дарителя. Такие иски обычно подаются при подозрении на недееспособность, давление или маскировку сделки купли-продажи под дарение в целях минимизации налоговых обязательств.
Также Ляпунов обратил внимание на необходимость получения нотариального согласия супруга при дарении имущества, приобретённого в браке. Отсутствие такого документа может привести к признанию сделки недействительной.
Кроме того, для пожилых граждан, которые зачастую прибегают к оформлению дарственных, возрастают социальные риски: при ухудшении отношений внутри семьи даритель может лишиться не только жилья, но и поддержки, при этом механизмов юридического возврата собственности фактически не предусмотрено.
«Дарственная не “очищает” квартиру от долгов. Если жилье находится в ипотеке или под арестом, новый собственник получает его с обременениями. Иногда вместе с квартирой переходят и коммунальные долги, которые потом приходится оспаривать. А если в течение трех лет после дарения даритель признан банкротом, сделку могут оспорить как подозрительную и вернуть квартиру кредиторам», — уточнил Ляпунов.
