Юрист рассказал россиянам, для чего нужно следить за личным кабинетом налогоплательщика

Как сообщил адвокат, в последней редакции статьи 48 Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденной в конце июля, процедура взыскания налоговой недоимки с физических лиц претерпела изменения. Теперь для этого не требуется обязательное обращение в суд.
«Взыскание задолженности по новым правилам будет осуществляться на основании решения самого налогового органа, которое должно быть принято в течение шести месяцев со дня истечения срока, направленного налогоплательщику требования об уплате задолженности», — поясняет эксперт.
Судебный порядок взыскания долгов не исключен полностью, однако теперь он выступает в качестве альтернативной меры наряду с административным решением налогового ведомства. Нововведения действуют исключительно в случаях, когда физическое лицо самостоятельно обязано уплачивать налог. Среди таких ситуаций отмечаются операции по продаже недвижимости, сдаче имущества в аренду без оформления статуса индивидуального предпринимателя, а также ведение частной практики.
Для предотвращения административного взыскания налогоплательщик должен своевременно направить возражения на полученное налоговое уведомление в адрес органа. «Это означает, что налогоплательщику стоит регулярно мониторить свой баланс Единого налогового счета и личный кабинет налогоплательщика, а также проверять почту на предмет наличия уведомлений и требований от налогового органа», — заключил адвокат.
