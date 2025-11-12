Юрист рассказал, можно ли гасить ипотеку мешком с мелочью

«Российское законодательство регламентирует порядок и способы внесения платежей, в том числе за услуги ЖКХ, оплату штрафов, а также погашение кредитов и ипотеки, когда такие платежи осуществляются через банк. В соответствии с пунктом 1 статьи 140 Гражданского кодекса Российской Федерации рубль, включая монеты любых номиналов, является одним из законных средств наличного платежа, обязательных к приему на всей территории страны. Статья 27 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” закрепляет, что банкноты и монеты Банка России подлежат безусловному приему при любых видах платежей, внесении на счета, во вклады и осуществлении переводов», — подчеркнул эксперт.