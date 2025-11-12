Юрист рассказал, можно ли гасить ипотеку мешком с мелочью

«Российское законодательство регламентирует порядок и способы внесения платежей, в том числе за услуги ЖКХ, оплату штрафов, а также погашение кредитов и ипотеки, когда такие платежи осуществляются через банк. В соответствии с пунктом 1 статьи 140 Гражданского кодекса Российской Федерации рубль, включая монеты любых номиналов, является одним из законных средств наличного платежа, обязательных к приему на всей территории страны. Статья 27 Федерального закона “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” закрепляет, что банкноты и монеты Банка России подлежат безусловному приему при любых видах платежей, внесении на счета, во вклады и осуществлении переводов», — подчеркнул эксперт.
Юрист напомнил, что банки обязаны принимать от граждан монеты любых действующих номиналов для оплаты любых обязательств, включая коммунальные услуги. Участники финансового рынка не вправе устанавливать ограничений по объему, весу или количеству монет, поступающих от физических лиц, если такие монеты не содержат признаков подделки и признаются платежеспособными на основании действующих указаний Банка России.
При внесении платы по кредиту, ипотеке, оплате штрафа либо услуг ЖКХ клиент вправе выбрать состав наличных средств, которыми он осуществляет расчет, и банк должен принять эти денежные средства, даже если речь идет о большом количестве монет.
Отказ банка, управляющей организации или другой структуры, принимающей платежи, принять монеты в счет оплаты товаров, услуг или обязательных платежей, считается прямым нарушением законодательства.
«В подобных случаях закон предоставляет гражданину право направить жалобу в Роспотребнадзор или обратиться в суд для восстановления нарушенного права. Взыскание комиссии за сам факт приема монет при оплате, а также навязывание дополнительных платных услуг, связанных с пересчетом монет, не допускается», — подытожил Митин.
