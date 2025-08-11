Юрист напомнил о штрафах за шум из квартиры

«В РФ основное требование к уровню шума устанавливается статьей 23 Федерального закона № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”. Согласно этому закону, допустимые уровни шума в жилых помещениях определяют специальные санитарные нормы — СанПиН. На сегодняшний день действующим является СанПиН 1.2.3685−21, утверждённый в 2021 году, а также СанПиН 2.1.3684−21. Эти документы устанавливают для жилых помещений максимальные значения уровня шума: в дневное время (с 7:00 до 23:00) — не более 40 дБА (максимально кратковременно — 55 дБА); в ночное время (с 23:00 до 7:00) — не более 30 дБА (максимально — 45 дБА). При этом СанПиН 2.1.3684−21 отдельно оговаривает, что в дневное время допустимое превышение может составлять до 5 дБА сверх гигиенического норматива», — сообщил Митин.