Юрист напомнил о штрафах за шум из квартиры

Как уточнил юрист, по санитарно-эпидемиологическим и техническим стандартам под шумом понимают совокупность беспорядочных или регулярных звуков, которые нарушают комфортное пребывание человека в жилье. Его уровень измеряется в децибелах (дБА) — показателе, отражающем воспринимаемую ухом силу звука.
«В РФ основное требование к уровню шума устанавливается статьей 23 Федерального закона № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”. Согласно этому закону, допустимые уровни шума в жилых помещениях определяют специальные санитарные нормы — СанПиН. На сегодняшний день действующим является СанПиН 1.2.3685−21, утверждённый в 2021 году, а также СанПиН 2.1.3684−21. Эти документы устанавливают для жилых помещений максимальные значения уровня шума: в дневное время (с 7:00 до 23:00) — не более 40 дБА (максимально кратковременно — 55 дБА); в ночное время (с 23:00 до 7:00) — не более 30 дБА (максимально — 45 дБА). При этом СанПиН 2.1.3684−21 отдельно оговаривает, что в дневное время допустимое превышение может составлять до 5 дБА сверх гигиенического норматива», — сообщил Митин.
По словам юриста, в нормах нет различий между источниками шума. Таким образом, нарушением может быть признан любой шум, если он превышает указанные значения и/или возникает в ночное время. Это касается громкой музыки, криков, работы телевизора или аудиосистем, шумных компаний гостей, а также бытовых приборов — пылесоса, стиральной машины, кондиционера и любого другого устройства. Исключение составляют кратковременные и непреднамеренные шумы, не носящие систематического характера (например, разовый стук, плач ребенка, устранение аварий).
Если уровень шума из квартиры, исходя из приведенных нормативов, создает для соседей дискомфорт, наносит вред их здоровью (например, провоцирует бессонницу, стресс, снижение слуха, особенно у детей и пожилых), такие соседи вправе обратиться с письменной жалобой. Жалоба подается участковому полиции, в Роспотребнадзор (если речь идет о систематическом нарушении и необходимости замеров уровня шума), в органы местного самоуправления либо управляющую организацию.
При поступлении жалобы уполномоченный орган проводит проверку по месту проживания, при необходимости организует выезд специалистов и проведение замеров с использованием сертифицированных приборов. На основании результатов проверки составляется протокол, который рассматривается административной комиссией либо органами внутренних дел.
«Ответственность за нарушение режима тишины выражается в наложении административного штрафа, размер которого определяется законом субъекта Российской Федерации. К примеру, для Москвы штраф за первое нарушение составляет от 1000 до 2000 рублей, при повторном нарушении — от 2000 до 4000 рублей. В других регионах эти суммы могут отличаться, но в любом случае взыскание с нарушителя носит обязательный характер. При систематических нарушениях или доказательстве причинения вреда здоровью возможно обращение в суд с требованием компенсации ущерба», — подчеркнул Митин.
Юрист подвел итог, что совершение либо повторение действий, сопровождающихся шумом выше допустимого уровня или в неразрешенное время (ночные часы), будь то громкая музыка, ремонтные работы, шум от работы бытовых приборов или скопления гостей — это административное правонарушение. Оно влечет за собой наложение штрафа с последующей административной ответственностью.
