Юрист предупредил о штрафе за отказ впустить газовщиков

«Абонент обязан обеспечивать доступ представителей поставщика газа к приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию для проведения проверки в соответствии с постановлением правительства “О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан”», — сообщил эксперт.
При этом, отметил юрист, о проведении проверки жильцов должны уведомить заранее. Отказ в доступе к оборудованию, предупредил он, чреват как штрафом, так и приостановкой подачи газа.
Юрист пояснил, что поставщик газа имеет право приостановить исполнение договора. Перед этим он обязан направить абоненту уведомление по почте заказным письмом (с уведомлением о его вручении) о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах не позднее чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа.
«За отказ в предоставлении допуска предусмотрен штраф по ч. 3 ст. 9.23 КоАП — на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 25 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц — от 200 000 до 500 000 рублей», — подытожил Корнеев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».