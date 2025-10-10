Юрист предупредил о штрафе за отказ впустить газовщиков

Юрист пояснил, что поставщик газа имеет право приостановить исполнение договора. Перед этим он обязан направить абоненту уведомление по почте заказным письмом (с уведомлением о его вручении) о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах не позднее чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа.