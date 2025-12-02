Юрист раскрыл, когда оштрафуют за новогоднюю атмосферу на работе

Эксперт отметил, что за установку елки и подключение гирлянд в офисном помещении компаниям действительно могут грозить административные штрафы.
Основной причиной подобных мер является обеспечение пожарной безопасности, требования к которым содержатся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ.
Нарушение правил установки таких украшений может привести к перегреву, короткому замыканию и, в конечном итоге, к возгоранию. Именно поэтому компании должны особенно тщательно подходить к выбору и монтажу новогоднего декора, консультироваться с профильными специалистами и строго соблюдать все нормы безопасности. Таким образом можно не только избежать штрафов, но и обеспечить защиту имущества и жизни сотрудников в праздничный период.
Пинчук обратил внимание, что закон не содержит прямого перечня «запрещенных» новогодних украшений, однако устанавливает требования к их безопасности. Поэтому окончательное решение о допустимости тех или иных изделий может быть закреплено в локальных нормативных актах самой организации — в инструкциях по охране труда, корпоративных правилах использования помещений или внутренних регламентах эксплуатации офисов.
«Важно понимать, что не все новогодние украшения разрешено использовать в офисах. Под запрет попадают, в первую очередь, самодельные гирлянды, изделия низкого качества, дешевые световые приборы неизвестного происхождения и любые электрические устройства, которые не прошли проверку на исправность. Опасность таких предметов заключается в том, что они могут перегреться и воспламениться за несколько секунд, выделяя при этом токсичные вещества, вредные для здоровья людей», — подчеркнул он.
Юрист уточнил, что за нарушение требований пожарной безопасности виновные в нарушениях лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. Размер штрафа за самовольную установку елки с гирляндой в рабочем помещении зависит от характера нарушения, его последствий и категории нарушителя.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ст. 20.4 КоАП РФ. Можно получить предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 400 тысяч рублей.
«В зависимости от степени нарушения возможно куда более серьезная ответственность, например по ч.6 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 80 тысяч до 100 тысяч рублей; на ИП, — от 90 тысяч до 110 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц — от 700 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток», — проинформировал юрист.
Для организаций по ч.6.1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, подытожил Пинчук.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».