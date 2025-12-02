Юрист раскрыл, когда оштрафуют за новогоднюю атмосферу на работе

«В зависимости от степени нарушения возможно куда более серьезная ответственность, например по ч.6 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 80 тысяч до 100 тысяч рублей; на ИП, — от 90 тысяч до 110 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц — от 700 тысяч до 800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток», — проинформировал юрист.