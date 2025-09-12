Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал о штрафах за хранение вещей в подъезде

Почему нельзя использовать подъезд для хранения личных вещей и какие штрафы грозят нарушителя, рассказал Финансам Mail юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Агентство «Москва»

Эксперт подчеркнул, что хранить личные вещи в подъезде недопустимо. По российским законам (ст. 290 ГК РФ, ч. 1 ст. 36 ЖК РФ) лестничные площадки, коридоры и иные места общего пользования — это общее имущество всех собственников дома. Такое имущество предназначено для обеспечения доступа, безопасности и нормальной эксплуатации здания, а не для хранения частных вещей.

Собственники квартир обязаны соблюдать правила содержания этого имущества, не препятствовать другим пользоваться им и не создавать помех (ст. 287.5, 290 ГК РФ, Правила, утв. Постановлением Правительства РФ № 491).

«Захламление подъезда нарушает эти правила, плюс создаёт угрозу эвакуации при пожаре — это прямо запрещено правилами пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ № 1479). За такие нарушения предусмотрен административный штраф от 5 000 до 15 000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ)», — уточнил Митин.

Если из-за таких вещей пострадали соседи, например, была невозможна эвакуация, причинен иной вред, можно взыскать убытки в гражданском порядке, заключил специалист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
ИНН: все, что нужно знать о номере налогоплательщика
Даже если вы не знаете свой ИНН, это не значит, что его нет. Налоговая служба России ведет учет всех налогоплательщиков, проживающих на территории РФ. В любой момент у вас могут запросить идентификационный налоговый номер. Например, при приеме на работу или заключении сделки. Мы расскажем, как быстро узнать свой ИНН, а также о том, где и как получить его на руки.
Читать дальше