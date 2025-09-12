Юрист рассказал о штрафах за хранение вещей в подъезде

Эксперт подчеркнул, что хранить личные вещи в подъезде недопустимо. По российским законам (ст. 290 ГК РФ, ч. 1 ст. 36 ЖК РФ) лестничные площадки, коридоры и иные места общего пользования — это общее имущество всех собственников дома. Такое имущество предназначено для обеспечения доступа, безопасности и нормальной эксплуатации здания, а не для хранения частных вещей.
Собственники квартир обязаны соблюдать правила содержания этого имущества, не препятствовать другим пользоваться им и не создавать помех (ст. 287.5, 290 ГК РФ, Правила, утв. Постановлением Правительства РФ № 491).
«Захламление подъезда нарушает эти правила, плюс создаёт угрозу эвакуации при пожаре — это прямо запрещено правилами пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ № 1479). За такие нарушения предусмотрен административный штраф от 5 000 до 15 000 рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ)», — уточнил Митин.
Если из-за таких вещей пострадали соседи, например, была невозможна эвакуация, причинен иной вред, можно взыскать убытки в гражданском порядке, заключил специалист.
