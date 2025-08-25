Юрист рассказал о штрафах за порчу детских площадок

«Порча детских площадок — это, с точки зрения гражданского права, повреждение чужого имущества, чаще всего находящегося в муниципальной или коллективной собственности (управляющих компаний, ТСЖ и пр.). За такие действия применяется как административная, так и гражданско-правовая ответственность», — сообщил Митин.
Во-первых, лицо, повредившее элементы детской площадки, должно компенсировать стоимость ремонта или полной замены испорченного имущества. Это правило установлено статьёй 1064 Гражданского кодекса РФ: вред, причиненный имуществу другого лица, должен быть возмещен в полном объёме. Обычно инициатором подачи иска в суд выступает собственник площадки, который должен доказать факт порчи, размер ущерба и связь между действиями нарушителя и последствиями.
Во-вторых, помимо компенсации убытков, нарушителя могут оштрафовать по статье 7.17 КоАП РФ за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Размер административного штрафа по этой статье составляет от 300 до 500 рублей. Если порча площадки совершена в грубой форме, сопровождается нарушением общественного порядка, действия квалифицируются по другим статьям, например, «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ), где сумма штрафа больше.
«Если нанесенный ущерб оценивается как значительный (например, стоимость восстановления превышает 5 000 рублей), наступает возможность уголовного преследования по статье 167 УК РФ, предусматривающей более высокие штрафы или даже лишение свободы вплоть до 2 лет — особенно если будет доказано, что действия были хулиганскими или умышленными», — подытожил юрист.
