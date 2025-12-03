Юрист рассказал, кому грозят штрафы за запуск салютов и петард

Интересным, по мнению Телегина, является тот факт, что база нормативных актов «Консультант +» содержит «Инструкцию по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий», утвержденную МЧС, с указанием на то, что данный документ опубликован не был. Указанная инструкция относит к пиротехническим изделиям и бенгальские огни, и хлопушки, при этом разрешая применять их в помещении. Он отмечает, что ссылка на неопубликованный документ вряд ли поможет в случае судебного спора. Судебной практики по данному вопросу нет, поэтому существуют риски различного толкования ситуаций с данными изделиями, считает эксперт.