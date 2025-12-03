Юрист рассказал, кому грозят штрафы за запуск салютов и петард

Юрист отмечает, что запуск петарды в неположенном месте в определенных случаях может рассматриваться как нарушение требований противопожарной безопасности, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ. Санкция данной нормы предусматривает для граждан предупреждение или штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.
По словам Телегина, указанные требования установлены в пункте 442 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479. Данный пункт запрещает применение пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях любого функционального назначения, в том числе на кровлях (покрытиях), балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий технического назначения и устройств, создающих огневые эффекты, для которых разработан комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
«Под понятие “пиротехнические изделия”, которые нельзя применять в зданиях, а следовательно — и помещениях, подходят и хлопушки, и бенгальские огни. Такой вывод следует из пункта 3.12 “ГОСТ 33732−2016. Межгосударственный стандарт. Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности”, введенного в действие Приказом Росстандарта от 06.10.2020 N 746-ст), согласно которому пиротехническое изделие — изделие, предназначенное для получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава», — обращает внимание юрист.
Интересным, по мнению Телегина, является тот факт, что база нормативных актов «Консультант +» содержит «Инструкцию по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий», утвержденную МЧС, с указанием на то, что данный документ опубликован не был. Указанная инструкция относит к пиротехническим изделиям и бенгальские огни, и хлопушки, при этом разрешая применять их в помещении. Он отмечает, что ссылка на неопубликованный документ вряд ли поможет в случае судебного спора. Судебной практики по данному вопросу нет, поэтому существуют риски различного толкования ситуаций с данными изделиями, считает эксперт.
Конкретные места, в которых могут быть использованы, либо наоборот — запрещаются к использованию пиротехнические изделия, могут определяться нормативными актами органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. Также актами субъектов может устанавливаться и ответственность, связанная с нарушением порядка использования пиротехнических изделий.
«Например, частью 2 статьи 3.5 Закона г. Москвы от 21.11.2007 N 45 “Кодекс города Москвы об административных правонарушениях” установлена ответственность за устройство гражданами фейерверков, нарушающих тишину и покой жителей города Москвы с 23 часов до 7 часов, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами города Москвы, в виде штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей», — подытожил Телегин.
