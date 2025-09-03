Юрист рассказал, кому грозят штрафы за продажу излишков урожая

По словам эксперта, реализация овощей и фруктов, выращенных с привлечением наемных работников, запрещена.
Человек, выращивающий урожай на своем дачном или приусадебном участке, вправе продавать излишки без обязанности оформлять кассовый аппарат и без уплаты налогов только при одновременном выполнении всех следующих условий:
- в процессе выращивания и сбора урожая не было привлечено наемных работников;
- продукция получена исключительно на собственном участке;
- площадь участка не превышает 0,5 га (в некоторых регионах России может быть установлен иной максимальный размер земли для таких операций).
«Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, например, используется больший участок либо привлекаются сторонние работники, продавцу потребуется зарегистрироваться и платить налоги в соответствии с применяемой системой налогообложения», — обратил внимание юрист.
Митин напомнил, что для подтверждения права на беспошлинную продажу излишков нужен документ, подтверждающий, что продукция выращена владельцем участка, а сам надел вписывается в установленную законом площадь.
«Такую справку обычно можно получить в органах местного самоуправления или у председателя СНТ», — подытожил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».