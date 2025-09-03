Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист рассказал, кому грозят штрафы за продажу излишков урожая

Продажа излишков урожая дачниками будет разрешена только при условии, что площадь участка, где их вырастили, не превышает 50 соток. Об этом сообщил Финансам Mail юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По словам эксперта, реализация овощей и фруктов, выращенных с привлечением наемных работников, запрещена.

Человек, выращивающий урожай на своем дачном или приусадебном участке, вправе продавать излишки без обязанности оформлять кассовый аппарат и без уплаты налогов только при одновременном выполнении всех следующих условий:

  • в процессе выращивания и сбора урожая не было привлечено наемных работников;
  • продукция получена исключительно на собственном участке;
  • площадь участка не превышает 0,5 га (в некоторых регионах России может быть установлен иной максимальный размер земли для таких операций).

«Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, например, используется больший участок либо привлекаются сторонние работники, продавцу потребуется зарегистрироваться и платить налоги в соответствии с применяемой системой налогообложения», — обратил внимание юрист.

Митин напомнил, что для подтверждения права на беспошлинную продажу излишков нужен документ, подтверждающий, что продукция выращена владельцем участка, а сам надел вписывается в установленную законом площадь.

«Такую справку обычно можно получить в органах местного самоуправления или у председателя СНТ», — подытожил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
ИНН: все, что нужно знать о номере налогоплательщика
Даже если вы не знаете свой ИНН, это не значит, что его нет. Налоговая служба России ведет учет всех налогоплательщиков, проживающих на территории РФ. В любой момент у вас могут запросить идентификационный налоговый номер. Например, при приеме на работу или заключении сделки. Мы расскажем, как быстро узнать свой ИНН, а также о том, где и как получить его на руки.
Читать дальше