Юрист рассказал, кому грозят штрафы за снег на автомобиле

«Во-первых, если снежный налет или лед делают номерной знак нечитаемым, это нарушает требования части 1 статьи 12.2 КоАП РФ. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей либо выносится предупреждение. В примечании к этой статье объясняется, что номер считается нечитаемым, если хотя бы одну из букв или цифр не видно с расстояния 20 метров в условиях, соответствующих времени суток. Это означает, что если номер засыпан снегом и инспектор не может его прочитать, водитель будет признан нарушителем», — сообщил эксперт.
Во-вторых, по словам Митина, покрытые снегом фары или другие внешние световые приборы нарушают правила их эксплуатации. За это предусмотрена отдельная административная ответственность по статье 12.20 КоАП РФ. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, в том числе и их загрязнение, карается штрафом в 500 рублей. Чистота фар важна: от неё зависит не только ваша видимость на дороге, но и способность других участников движения вовремя заметить ваш автомобиль.
К тому же, снег на крыше автомобиля может стать причиной аварийной ситуации: при движении снежная масса может упасть вам на лобовое стекло либо создать угрозу другим участникам движения. За это, если инспектор сочтет ваши действия опасными, возможна ответственность и по другим нормам, если будут последствия, но практика обычно ограничивается штрафами за номер и световые приборы.
«Размер каждого штрафа (на октябрь 2025 года) составляет 500 рублей, но если инспектор зафиксирует оба нарушения (и номер, и фары), то можно получить оба штрафа одновременно», — подчеркнул юрист.
В ситуации, когда автомобиль покрыт снегом и номера, а также фары. не видны инспектор вправе оштрафовать водителя за каждое из этих нарушений. Критично не только убрать снег «для галочки», но и полностью очистить все элементы, имеющие значение для безопасности движения и идентификации автомобиля, резюмировал Митин.
