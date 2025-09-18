Юрист объяснил, кому грозят штрафы за эмодзи

«Использование эмодзи в переписке само по себе не влечет автоматического наложения штрафа за оскорбление. Привлечение к административной ответственности по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ возможно только в тех случаях, когда эмодзи или изображение используются в явной неприличной форме, глубоко противоречащей нравственным нормам и открыто унижающей достоинство человека», — уточнил юрист.
Митин добавил, что оскорбление должно быть выражено не только в негативной, но именно в нарочито циничной форме, нарушающей правила приличия. Если кто-либо воспринимает тот или иной смайлик как обиду — этого недостаточно для признания состава административного правонарушения; оценку неприличности даёт суд, исходя из общепринятых стандартов поведения.
Спорные случаи, продолжил он, часто требуют экспертной оценки (например, лингвистической), устанавливающей общепринятое значение употребленных эмодзи или выражений. Таким образом, только однозначно неприличные, общественно неприемлемые действия с использованием эмодзи или иных знаков могут повлечь административную ответственность. Любое сомнение трактуется в пользу непривлечения к ответственности.
«Если доказано, что выражение или эмодзи действительно содержат публичное непристойное оскорбление с использованием Интернета, назначается штраф: для граждан — от 5 000 до 10 000 рублей» — сообщил Митин.
