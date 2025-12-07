Юрист напомнил о штрафах за лыжи

«Сам по себе факт, что человек едет с лыжами или сноубордом, закон не запрещает. Риск штрафа появляется в трех типичных ситуациях: инвентарь без чехла и с открытыми острыми частями, превышены установленные габариты и не оплачено дополнительное место, либо багаж размещен так, что блокирует проход и нарушает требования безопасности. В большинстве случаев санкция по регионам начинается примерно от 100 рублей, а за неоплаченный крупный багаж в метро Москвы размер фиксирован — 2 тыс. рублей», — рассказал Русяев.
Юрист отметил, что в данном вопросе основополагающим является Федеральный закон № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». По его словам, статья 22 данного закона прямо предусматривает право пассажира на бесплатный провоз одной единицы ручной клади, а также отдельно — одной пары лыж в чехле.
«В московском КоАП есть статья 10.9 о нарушении правил пользования метрополитеном и МЦД. Там перечислены запрещенные действия, среди них провоз колющих и легко бьющихся предметов без чехла, прямо упомянуты лыжи и коньки. За такое предусмотрено предупреждение или штраф в сто рублей. Если же инвентарь крупный и по габаритам уже не укладывается в диапазон, который перевозчик относит к ручной клади, включаются правила про багаж. В метрополитене Москвы неоплаченный провоз крупного багажа приравнен к безбилетному проходу: за это установлена санкция в размере 2 тыс. рублей», — уточнил Русяев.
Юрист отметил, что размеры штрафов за нарушение правил провоза багажа в наземном транспорте варьируются в зависимости от региона, однако принцип их назначения единый: если пассажир обязан оплатить дополнительное место, но этого не делает, фиксируется нарушение порядка оплаты проезда.
Кроме того, в региональных кодексах об административных правонарушениях предусмотрены санкции за перевозку крупногабаритного багажа, который препятствует проходу, блокирует двери или создает угрозу безопасности пассажиров. По словам эксперта, штрафы за подобные нарушения начинаются от 100 рублей и в отдельных регионах могут достигать 2 тысяч рублей.
