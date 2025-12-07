Юрист напомнил о штрафах за лыжи

«В московском КоАП есть статья 10.9 о нарушении правил пользования метрополитеном и МЦД. Там перечислены запрещенные действия, среди них провоз колющих и легко бьющихся предметов без чехла, прямо упомянуты лыжи и коньки. За такое предусмотрено предупреждение или штраф в сто рублей. Если же инвентарь крупный и по габаритам уже не укладывается в диапазон, который перевозчик относит к ручной клади, включаются правила про багаж. В метрополитене Москвы неоплаченный провоз крупного багажа приравнен к безбилетному проходу: за это установлена санкция в размере 2 тыс. рублей», — уточнил Русяев.