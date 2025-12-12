Юрист научил, как распознать мошенников при покупке жилья

К положительным признакам также относится готовность продавца предоставить полный комплект документов, включая правоустанавливающие бумаги (договор предыдущей сделки, акт, свидетельство о наследстве и т. д. ), актуальную выписку из ЕГРН, справки о зарегистрированных лицах и об отсутствии долгов по коммунальным платежам, а также его спокойное отношение к проверкам со стороны вашего юриста и по открытым базам. Важно, чтобы в договоре купли-продажи содержались заверения продавца об отсутствии прав третьих лиц, судебных споров, арестов и иных обременений, а также была прописана его ответственность за их сокрытие. Завершением грамотной сделки служит подписание подробного акта приема-передачи с описью всех переданных документов и ключей.