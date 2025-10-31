Юрист рассказал, как новый МРОТ отразится на зарплатах и пособиях

Повышение МРОТ с 1 января 2026 года затронет, в первую очередь, работников с зарплатой на минимальном уровне.
«Для них повышение произойдет автоматически: работодатели обязаны пересмотреть условия оплаты труда, чтобы они соответствовали новому федеральному минимуму. Если в трудовом договоре указана сумма ниже, ее необходимо будет изменить. В противном случае это будет считаться нарушением трудового законодательства», — подчеркнул Виноградов.
Рост минимального размера оплаты труда окажет прямое влияние на целый ряд социальных выплат. Для работников со стажем менее полугода или с минимальным заработком больничные будут рассчитываться исходя из новой суммы МРОТ. Минимальный размер среднедневного заработка составит 890,73 рубля, а итоговая сумма выплаты зависит от количества дней в месяце нетрудоспособности, сообщил юрист.
Это правило также распространяется на отпускные — если средний дневной заработок сотрудника окажется ниже рассчитанного от МРОТ, то выплаты производятся по минимальному размеру. Соответственно, с повышением МРОТ вырастет и минимальная сумма отпускных.
Аналогичным образом изменится размер пособия по беременности и родам для женщин, чей среднедневной доход позволяет рассчитывать выплаты по максимальной ставке. В 2026 году эта база может достигнуть 6 827,40 рублей в день, что при стандартной продолжительности декретного отпуска в 140 дней составит минимальную сумму выплаты 124 702 рубля, пояснил он.
Также, уточнил юрист, увеличится ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей или тех, чья зарплата близка к минимальной. В начале 2026 года это пособие составит около 10 тысяч рублей в месяц, а после ежегодной индексации в феврале его размер дополнительно возрастет.
По его словам, рост МРОТ повлияет на страховые взносы, которые работодатель перечисляет за сотрудника, что в конечном счете отражается на размере будущей пенсии. Чем выше взносы, тем больше пенсионных баллов начисляется работающим гражданам. При этом уже назначенные пенсии от повышения МРОТ не изменятся, но для продолжающих работать это означает потенциальный рост будущих пенсионных выплат.
Важно учитывать, что в некоторых регионах действуют повышенные значения МРОТ, установленные региональными социально-партнерскими соглашениями (между властями, работодателями и профсоюзами).
«Например, в Москве в 2025 году- 32 916 рублей. Если региональный МРОТ выше федерального, применяется именно он. Однако он не может быть ниже федерального уровня, даже с учётом районных коэффициентов», — подытожил Виноградов.
