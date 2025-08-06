Юрист: Минфин и банки будут собирать данные о покупателях золотых монет

«В-третьих, данные о каждой сделке купли-продажи монет должны оперативно передаваться в ГИИС ДМДК. Это же требование распространяется на сделки с драгоценными слитками. И в-четвертых, расширяется перечень договоров. Банкам и другим участникам рынка придется собирать персональные данные клиентов при заключении более широкого круга договоров, связанных с оборотом монет. Например, не только купли-продажи, но и хранения, комиссии и так далее», — прокомментировал эксперт.