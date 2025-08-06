Юрист: Минфин и банки будут собирать данные о покупателях золотых монет

В пресс-службе Минфина пояснили «Российской газете», что причиной пересмотра регулирования стали результаты финансового мониторинга: выяснилось, что монеты используются «для формирования транзитных цепочек с последующим обналичиванием денежных средств». Министерство рассчитывает, что новые меры повысят прозрачность операций с такими монетами и позволят эффективнее бороться с теневым рынком.
По словам Александра Хаминского, изменения затронут всех участников рынка — банки, дилерские компании, ломбарды, а также частных инвесторов и коллекционеров, приобретающих и реализующих инвестиционные монеты. При этом, по мнению эксперта, монеты потеряют свою прежнюю «исключительность».
«Золотые, серебряные, платиновые и палладиевые монеты, выпущенные Банком России или иностранными государствами, теряют свой особый статус средства платежа в целях регулирования оборота драгметаллов. Фактически их приравнивают к обычным изделиям из драгоценных металлов и камней, ювелирным украшениям» — отметил Хаминский в комментарии Общественной службе новостей.
Эксперт разъяснил, что с введением новых правил банки, дилеры и ломбарды будут обязаны проводить идентификацию личности всех покупателей монет, аналогично операциям с ювелирными изделиями.
«Во-первых, речь будет идти об идентификации покупателей. Приобретение монет у дилеров, банков или ломбардов теперь во всех случаях потребует обязательной идентификации личности покупателя, как при покупке ювелирных изделий», — уточнил Хаминский.
Во-вторых, отметил он, все сделки с монетами должны будут сопровождаться использованием контрольно-кассовой техники, интегрированной с Государственной информационной системой учета драгметаллов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК).
«В-третьих, данные о каждой сделке купли-продажи монет должны оперативно передаваться в ГИИС ДМДК. Это же требование распространяется на сделки с драгоценными слитками. И в-четвертых, расширяется перечень договоров. Банкам и другим участникам рынка придется собирать персональные данные клиентов при заключении более широкого круга договоров, связанных с оборотом монет. Например, не только купли-продажи, но и хранения, комиссии и так далее», — прокомментировал эксперт.
По оценкам Хаминского, ужесточение правил обеспечит госорганам большую прозрачность информации о рынке монет из драгоценных металлов, однако для участников рынка это обернется дополнительной административной нагрузкой, необходимостью модернизации инфраструктуры, а также ужесточением требований к идентификации клиентов и кассовым операциям. Для частных инвесторов и коллекционеров обязательная идентификация станет ключевым изменением при операциях купли-продажи.
«Таким образом, Минфин лишает инвестиционные монеты их прежней “исключительности” в правовом поле оборота драгметаллов, подчиняя их общему строгому режиму учета и контроля», — заключил юрист.
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