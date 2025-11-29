Юрист раскрыла, кому компенсируют сгоревшие советские вклады до 2028 года

По ее словам, трехкратную компенсацию остатка вклада по состоянию на 1 января 1992 года выплатят гражданам 1945 года рождения и старше. Если ранее выплачивали часть средств, сумму уменьшат.
Гражданам, родившимся с 1946 по 1991 год выплатят двукратную компенсация с теми же оговорками.
Если вклад в Сберегательном банке Российской Федерации был закрыт с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсация выплачена не будет.
Выплаты наследникам осуществляются вне зависимости от возраста умершего владельца вкладов, их размер не сокращается на сумму ранее полученного пособия на погребение.
Порядок осуществления выплат по вкладам определит правительством, заключила Безмаленко.