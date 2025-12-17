Юрист раскрыл, кому грозят штрафы за торговлю новогодними товарами

За незаконную торговлю новогодними товарами с машин или уличных лотков продавцам грозят как федеральные, так и региональные штрафы. Большинство общественных пространств, популярных для такой торговли (парки, улицы, набережные), находятся в муниципальной собственности, и свободная торговля там без разрешения запрещена.
«Если человек ведет торговлю без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица, то ему грозит ответственность по статье 14.1 КоАП РФ. Штраф за это составляет от 500 до 2 000 рублей для граждан. Если деятельность требует лицензии (например, продажа пиротехники), штраф вырастет до 2 000−2 500 рублей с возможной конфискацией товара; для юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей, также возможна конфискация. В регионах действуют и свои правила. Например, в Москве статья 11.13 КоАП города Москвы предусматривает за торговлю вне специально отведенных мест штраф для граждан от 2 500 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000, для организаций — от 50 000 до 200 000 рублей. Если нарушение повторное или происходит на особо охраняемых объектах (например, метро), штрафы увеличиваются: для граждан — 5 000 рублей, для юрлиц — 500 000 рублей», — рассказал юрист.
Он объяснил, почему нельзя торговать без документов такими товарами, как елки, пиротехника, гирлянды, рыба, икра, фрукты, мясо. Дело в том, что на такие товары действуют санитарные, ветеринарные, экологические, технические и налоговые требования. Например, продукты питания обязательно должны иметь документы, подтверждающие происхождение и безопасность, иначе велик риск отравлений и других угроз жизни и здоровью.
Пиротехника и гирлянды без сертификатов часто бывают некачественными и опасными, могут привести к пожарам и травмам. Продажа елок и другой древесины требует документов, разрешающих заготовку и реализацию. В таких случаях нарушаются сразу несколько норм: статья 14.1 КоАП РФ (предпринимательство без регистрации или лицензии), региональные законы о запрещённой уличной торговле (уже упомянутая статья 11.13 КоАП Москвы), а также правила по противопожарной безопасности и санитарные нормы. Нарушителям назначают штрафы в зависимости от состава правонарушения и статуса (гражданин, ИП, юрлицо) — от 500 рублей до сотен тысяч и даже миллиона рублей, нередко с конфискацией товаров.
«Если вы как покупатель видите такую незаконную торговлю, пожаловаться можно в полицию, Роспотребнадзор (по вопросам качества и безопасности продукции), местную администрацию либо через портал “Наш город” (если речь о Москве). По продуктам животных происхождения также можно обратиться в Россельхознадзор или местные ветеринарные службы — информация о незаконных точках фиксируется и может стать основанием для рейда, проверки и последующих административных наказаний для нарушителей», — подытожил Митин.
