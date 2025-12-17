Юрист раскрыл, кому грозят штрафы за торговлю новогодними товарами

«Если человек ведет торговлю без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица, то ему грозит ответственность по статье 14.1 КоАП РФ. Штраф за это составляет от 500 до 2 000 рублей для граждан. Если деятельность требует лицензии (например, продажа пиротехники), штраф вырастет до 2 000−2 500 рублей с возможной конфискацией товара; для юридических лиц — от 40 000 до 50 000 рублей, также возможна конфискация. В регионах действуют и свои правила. Например, в Москве статья 11.13 КоАП города Москвы предусматривает за торговлю вне специально отведенных мест штраф для граждан от 2 500 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 10 000, для организаций — от 50 000 до 200 000 рублей. Если нарушение повторное или происходит на особо охраняемых объектах (например, метро), штрафы увеличиваются: для граждан — 5 000 рублей, для юрлиц — 500 000 рублей», — рассказал юрист.