Юрист объяснил, имеет ли работник право брать отпуск на все 28 дней

«Статья 123 Трудового кодекса говорит, что график отпусков обязателен для обеих сторон. Значит, если график отпусков предусматривает отпуск полностью 28 дней, то работник имеет полное право его потребовать», — сообщил Соловьев.
По его словам, разделение ежегодного оплачиваемого отпуска допускается исключительно при наличии взаимного соглашения между работником и работодателем.
Также юрист пояснил, что если стороны не приходят к согласию, то отпуск должен быть предоставлен целиком в 28 дней. При составлении графика учитывается в первую очередь мнение работника, его возможности, наличие детей, семейные обстоятельства
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».