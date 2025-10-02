Ричмонд
Юрист объяснил, имеет ли работник право брать отпуск на все 28 дней

Обязан ли работодатель отпускать сотрудника в отпуск сразу на полные 28 календарных дней, рассказал в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Статья 123 Трудового кодекса говорит, что график отпусков обязателен для обеих сторон. Значит, если график отпусков предусматривает отпуск полностью 28 дней, то работник имеет полное право его потребовать», — сообщил Соловьев.

По его словам, разделение ежегодного оплачиваемого отпуска допускается исключительно при наличии взаимного соглашения между работником и работодателем.

Также юрист пояснил, что если стороны не приходят к согласию, то отпуск должен быть предоставлен целиком в 28 дней. При составлении графика учитывается в первую очередь мнение работника, его возможности, наличие детей, семейные обстоятельства и т. д.

