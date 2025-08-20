Юрист предупредил, сколько могут списать с пенсии за долги

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Максимальный размер удержания с пенсии за долги может достигать 70%, но не во всех случаях, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов.
Он напомнил, что по закону размер удержания не может превышать 50 процентов дохода. Это касается долга по кредитам, платежам за ЖКУ и прочее.
«Однако если речь идет о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении ущерба, причиненного преступлением, то максимальный размер удержания, не может превышать 70 процентов от ежемесячной пенсии», — пояснил юрист.
С февраля 2022 года у должников появилось право по заявлению сохранять для себя прожиточный минимум при удержании. Однако в упомянутых выше случаях этот механизм не применяется, заключил Черкасов.