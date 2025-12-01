Юрист объяснил, как не попасться на «бабушкину схему» при покупке авто

Мошенническая схема с пожилыми людьми распространилась и на рынок автомобилей. Например, в Москве по судебному решению был изъят Volkswagen Tiguan у его владельца, который заплатил за автомобиль 1,8 миллиона рублей. Данная машина находилась в залоге у пенсионерки, ставшей жертвой аферистов, в результате чего покупатель потерял и автомобиль, и все уплаченные средства.
Палюлин отметил, что точной статистики по мошенничествам с использованием «бабушкиных схем» при продаже автомобилей пока не существует, так как ее учет еще не ведется. Однако, если судебная практика по возврату недвижимости обманутым пенсионерам, активно формировавшаяся в уходящем году, продолжится, то мошенники, по мнению юриста, начнут массово переключаться на аферы с автомобилями.
«Исходя из роста мошенничеств с недвижимостью, можно ожидать рост мошенничеств с автомобилями на 50−70%. Не стоит полагать, что иномарка в собственности у доверчивого пенсионера — это скорее исключение. Оформление транспортных средств на пенсионеров для снижения транспортного налога стало удобной ловушкой. Мошенникам проще найти жертв среди тех, кто редко проверяет документы и не подозревает о последствиях», — подчеркнул он.
Юрист рекомендует перед покупкой внимательно наблюдать за поведением продавца, поскольку его неуверенность может быть тревожным сигналом. Если человек не помнит дату последней поездки на автомобиле, путает месяц прохождения техосмотра или год его приобретения, от такой сделки стоит воздержаться.
При подготовке необходимо провести стандартную проверку автомобиля через базу ГИБДД на наличие залога, ограничений и фактов угона. Дополнительно на сайте Нотариальной палаты можно уточнить информацию о залогах по имени и фамилии продавца. Также важно проанализировать историю самого владельца. Если продавцом является пенсионер, эксперты советуют запросить у него справку из психоневрологического диспансера. Для полной уверенности можно пригласить на сделку врача, который проведет освидетельствование прямо на месте.
Весь процесс переговоров, особенно момент, когда продавец подтверждает свое добровольное решение продать автомобиль без какого-либо давления, рекомендуется подробно записывать на видео.
