Юрист объяснил, как не попасться на «бабушкину схему» при покупке авто

Палюлин отметил, что точной статистики по мошенничествам с использованием «бабушкиных схем» при продаже автомобилей пока не существует, так как ее учет еще не ведется. Однако, если судебная практика по возврату недвижимости обманутым пенсионерам, активно формировавшаяся в уходящем году, продолжится, то мошенники, по мнению юриста, начнут массово переключаться на аферы с автомобилями.