Юрист перечислил законные методы защиты при общении с коллекторами

Хаминский пояснил, что при взаимодействии с коллекторами важно сохранять спокойствие и действовать грамотно, чтобы прекратить давление и не усугубить ситуацию. Он подчеркнул, что коммунальные службы по закону не могут привлекать коллекторов для взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, поскольку это прямо запрещено Жилищным кодексом РФ.
«Если звонят по другому долгу, не вступайте в пространные дискуссии. Не подтверждайте долг и не обещайте оплату. Требуйте предоставить все сведения в письменной форме. Вы имеете полное право отозвать ранее данное согласие на обработку персональных данных, направив соответствующее заявление коллекторскому агентству», — рассказал он.
Любые угрозы, оскорбления или звонки в ночное время, добавил юрист, являются прямым нарушением законодательства. Звонки разрешены только в дневное время, и их частота ограничена одним разом в сутки и восемью раз в месяц. Специалист рекомендовал фиксировать все разговоры, сохранять СМС-сообщения и распечатки звонков, поскольку эти материалы будут служить доказательством при подаче жалобы в Федеральную службу судебных приставов и прокуратуру.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».