Юрист перечислил законные методы защиты при общении с коллекторами

Любые угрозы, оскорбления или звонки в ночное время, добавил юрист, являются прямым нарушением законодательства. Звонки разрешены только в дневное время, и их частота ограничена одним разом в сутки и восемью раз в месяц. Специалист рекомендовал фиксировать все разговоры, сохранять СМС-сообщения и распечатки звонков, поскольку эти материалы будут служить доказательством при подаче жалобы в Федеральную службу судебных приставов и прокуратуру.