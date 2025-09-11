Ричмонд
Юрист объяснил, за какие действия с банковской картой грозит уголовная ответственность

Банковские карты требуют осторожного обращения. Даже помощь с переводами может привести к уголовной ответственности за «дропперство», рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Передача банковской карты другим лицам запрещена правилами банков, однако это не во всех случаях влечет за собой уголовную ответственность.

«Главные критерии нарушения — это наличие корыстной заинтересованности (например, получение материальной выгоды за использование карты) и цель, выражающаяся в совершении неправомерных операций. Независимо от того, передаете вы карту знакомому или родственнику, если за это вам платят, вы рискуете стать участником преступной схемы», — объяснил «Газете.Ru» Вадим Виноградов.

По его словам, особенно опасно переводить или снимать деньги по просьбе третьих лиц за вознаграждение или обещание вернуть сумму с процентами. Выполнение таких неправомерных операций за плату квалифицируется как преступление по части 4 статьи 187 УК РФ. Кроме того, запрещены как покупка, так и продажа чужих карт или доступа к онлайн-банку.

Опасность может исходить и из, казалось бы, безобидных ситуаций. Профессор сообщил, что к ним относится передача карты коллеге для снятия денег, если он параллельно совершает с ней другие переводы. Рискованно принимать на свою карту средства от малознакомого человека с последующей передачей ему наличных. Также небезопасно разрешать родственнику пользоваться картой без контроля над операциями.

В случае мошеннических действий банки и правоохранительные органы в первую очередь проверяют владельца карты. Финансовые организации применяют антифрод-системы, которые выявляют мошенничество по ряду признаков. К ним относятся: нехарактерные для клиента суммы и периодичность переводов, частые запросы на выдачу наличных, смена номера телефона, привязанного к интернет-банку, изменение характеристик устройства, с которого проводятся операции, наличие на нем вредоносного ПО, а также быстрое обналичивание поступивших средств.

Виноградов также рассказал, что, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, при обнаружении признаков подозрительных операций банк вправе приостановить обслуживание карты на время проверки, запросить у клиента документы, подтверждающие экономический смысл операций, и направить сообщение в Росфинмониторинг.

В случае блокировки банковской карты гражданину следует позвонить по номеру телефона, указанному на официальном сайте банка, чтобы выяснить причину ограничений. Оператор колл-центра подтвердит или опровергнет факт блокировки и разъяснит ее основания. Альтернативным решением является личное обращение в ближайшее отделение банка, где сотрудник окажет содействие в снятии блокировки.

Если карта была заблокирована в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, для разблокировки потребуется предоставить документы, подтверждающие законность происхождения средств и проведенных операций. Полноценно пользоваться счетом без ограничений можно будет только после выполнения этого требования и снятия блокировки.

«Если выяснится, что имел место факт совершения неправомерных операций (связанных с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма), следует незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы», — предупредил Виноградов.

Для повышения уровня безопасности рекомендуется оформлять дополнительные карты для членов семьи. Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать никому PIN-код и CVV-код карты. Следует своевременно блокировать неиспользуемые карты. Подключение услуги SMS-информирования или push-уведомлений позволяет оперативно отслеживать все операции по счету и контролировать движение средств, подвел итог он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

