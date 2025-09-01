Ричмонд
Юрист объяснил, как будут работать новые ограничения на снятие наличных

С 1 сентября 2025 года банки получили право ограничивать операции по выдаче наличных. Речь идет о случаях возможного мошеннического влияния на держателей карт, сообщает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

«В каких случаях могут быть применены ограничения? Например, если клиент, проживающий в Москве, внезапно снимает крупную сумму ночью в Мурманске. Другой пример — снятие наличных в течение 24 часов после получения крупного перевода через СБП или оформления кредита. Также ограничения могут ввести при получении сведений из ГИС “Антифрод” о причастности номера телефона или карты к мошенническим схемам», — уточнил он, беседуя с RT.

Юрист отметил, что для ускорения снятия ограничений необходимо обратиться в отделение банка с паспортом. При этом банки вправе проверять операции до 30 дней, а в офисе может взиматься комиссия в размере до 2%.

По словам Хаминского, новые правила не затрагивают безналичные переводы, для которых продолжают действовать отдельные лимиты по закону ФЗ-115. Например, лимит составляет до 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации. Ключевая цель нововведений — защита граждан от мошенников, но для совершения законных операций рекомендуется использовать отделения банков.

С 1 сентября в России вводятся усиленные меры по борьбе с кибермошенниками: начинает действовать период охлаждения по кредитам, меняются правила выдачи наличных в банкоматах, а также появляется возможность установить через МФЦ запрет на выдачу займов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
СБП: мгновенная оплата по номеру телефона или QR-коду
Ожидание денежных переводов, которое может длиться минуты, часы и даже дни, уходит в небытие. На смену привычному способу пересылки денег пришла система быстрых платежей (СБП). Расскажем, что она собой представляет, какие возможности открывает и как избежать ошибок при ее использовании.
Читать дальше