Юрист объяснила, какие подарки можно дарить учителям

Дарением признается безвозмездная передача в собственность от одного человека к другому любой вещи, будь то открытка, игрушка, украшения или даже квартира. Однако учитель, согласно российскому законодательству, не имеет права принимать подарки стоимостью выше трех тысяч рублей. Исключение составляют только традиционные виды подарков, такие как цветы, конфеты, чай, кофе, канцелярские принадлежности, книги, сказала юрист.
Ноженко уточнила, что получение учителем подарка стоимостью свыше трех тысяч рублей от ученика или его родителя является нарушением запрета и ставит под сомнение объективность принимаемых преподавателем решений. Учитель вправе в любое время до передачи ему подарка отказаться от него, в том числе в случае, если возникают сомнения по поводу его стоимости или вида.
Юрист обратила внимание, что за нарушение ограничений, связанных с получением подарков, учитель может столкнуться с дисциплинарным взысканием, и даже с увольнением. Кроме того, учителя могут быть привлечены к уголовной ответственности за получение взятки при наличии в их действиях или бездействии состава преступления.
«Передача подарка может осуществляется посредством его вручения, символической передачи (вручение сертификата
