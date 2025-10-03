Юрист объяснила, какие подарки можно дарить учителям

Ноженко уточнила, что получение учителем подарка стоимостью свыше трех тысяч рублей от ученика или его родителя является нарушением запрета и ставит под сомнение объективность принимаемых преподавателем решений. Учитель вправе в любое время до передачи ему подарка отказаться от него, в том числе в случае, если возникают сомнения по поводу его стоимости или вида.