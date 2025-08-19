Юрист объяснила, что в России нельзя унаследовать

Что касается компенсации морального вреда, она обычно не наследуется, если суд не вынес решение о ее взыскании при жизни потерпевшего. Однако если такое решение было принято до смерти, право на получение компенсации переходит к наследникам в составе наследственной массы, но только в пределах стоимости унаследованного имущества, поясняет эксперт.