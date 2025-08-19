Юрист объяснила, что в России нельзя унаследовать

Она напомнила агентству «ПРАЙМ», что в России алиментные обязательства, право на возмещение лично причиненного вреда, а также неисполненные договорные обязательства, связанные с личностью умершего (например, незавершенный заказ на картину художника), не переходят по наследству.
Что касается компенсации морального вреда, она обычно не наследуется, если суд не вынес решение о ее взыскании при жизни потерпевшего. Однако если такое решение было принято до смерти, право на получение компенсации переходит к наследникам в составе наследственной массы, но только в пределах стоимости унаследованного имущества, поясняет эксперт.
«Наследники человека, совершившего преступление, но умершего до приговора суда, обязаны выплачивать компенсацию морального вреда потерпевшим. Долгое время правоприменительная практика была неоднозначна по этому вопросу, в, но в мае 2025 года КС РФ четко сказал об этом в своем Постановлении», — рассказала Лактионова.
Таким образом, наследство включает не только недвижимость, транспорт и денежные средства, но и имущественные обязательства. «Однако личные обязательства, государственные выплаты и репродуктивные материалы в эту массу не входят. Чтобы избежать юридических сложностей, важно правильно оформлять документы при жизни — особенно если речь идет о договорах с медицинскими учреждениями или потенциальных судебных исках», — подвела итог Лактионова.
