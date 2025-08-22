Юрист объяснил, законно ли школам собирать деньги на «шторы»

Юрист отметил, что обязательство для родителей сдавать деньги на парты, шторы или ремонт отсутствует в законе. Все материально-техническое обеспечение и содержание образовательного процесса (включая мебель, оборудование, эстетическое оформление, уборку помещений и проведение ремонтов), финансируются государством через бюджетные средства учредителя школы.
«Любые “обязательные” денежные сборы на нужды школы — незаконны. Администрация школы не вправе требовать передачи денег или оформлять списки “сдавших/не сдавших” родителей, ставить детей/родителей в неравные условия по этому признаку. Принуждение к передаче денежных средств либо создание атмосфер давления может квалифицироваться как нарушение прав обучающихся и родителей, в отдельных случаях — как поборы», — отметил Митин.
По его словам, передача наличных средств учителю, классному руководителю или «ответственному родителю» без документооборота является нарушением порядка финансовой отчетности, а нередко и закона. Если имеют место факты давления, необходимо письменно обратиться к директору школы, в Департамент образования, прокуратуру или Рособрнадзор.
Митин объяснил как правомерно отказаться от «сдачи денег»:
- В устной или письменной форме сообщить, что не намерены участвовать, так как подобные сборы незаконны и финансируются из бюджета.
- Сослаться на ст. 43 Конституции РФ, ст. 5, 65, 100 ФЗ № 273-ФЗ о бесплатном образовании.
- Потребовать официальные сметы расходов; указать, что сдача или несдача денег не должна отражаться на отношении к ребёнку и не может повлиять на организацию образовательного процесса.
«Родители могут делать добровольные пожертвования или благотворительные взносы (ст. 582 ГК РФ, п. 13 ст. 34 закона № 273-ФЗ).Они производится строго по инициативе родителей/законных представителей, а не администрации школы или учителей. Любая передача денег должна проходить через официальный расчетный счет образовательной организации с оформлением приходного ордера или по официальному договору пожертвования с указанием цели, суммы и порядка отчётности учреждения», — подытожил юрист.
