Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист объяснил, законно ли школам собирать деньги на «шторы»

Образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в Российской Федерации является бесплатным, подчеркнул в комментарии для Финансов Mail юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Юрист отметил, что обязательство для родителей сдавать деньги на парты, шторы или ремонт отсутствует в законе. Все материально-техническое обеспечение и содержание образовательного процесса (включая мебель, оборудование, эстетическое оформление, уборку помещений и проведение ремонтов), финансируются государством через бюджетные средства учредителя школы.

«Любые “обязательные” денежные сборы на нужды школы — незаконны. Администрация школы не вправе требовать передачи денег или оформлять списки “сдавших/не сдавших” родителей, ставить детей/родителей в неравные условия по этому признаку. Принуждение к передаче денежных средств либо создание атмосфер давления может квалифицироваться как нарушение прав обучающихся и родителей, в отдельных случаях — как поборы», — отметил Митин.

По его словам, передача наличных средств учителю, классному руководителю или «ответственному родителю» без документооборота является нарушением порядка финансовой отчетности, а нередко и закона. Если имеют место факты давления, необходимо письменно обратиться к директору школы, в Департамент образования, прокуратуру или Рособрнадзор.

Митин объяснил как правомерно отказаться от «сдачи денег»:

  • В устной или письменной форме сообщить, что не намерены участвовать, так как подобные сборы незаконны и финансируются из бюджета.
  • Сослаться на ст. 43 Конституции РФ, ст. 5, 65, 100 ФЗ № 273-ФЗ о бесплатном образовании.
  • Потребовать официальные сметы расходов; указать, что сдача или несдача денег не должна отражаться на отношении к ребёнку и не может повлиять на организацию образовательного процесса.

«Родители могут делать добровольные пожертвования или благотворительные взносы (ст. 582 ГК РФ, п. 13 ст. 34 закона № 273-ФЗ).Они производится строго по инициативе родителей/законных представителей, а не администрации школы или учителей. Любая передача денег должна проходить через официальный расчетный счет образовательной организации с оформлением приходного ордера или по официальному договору пожертвования с указанием цели, суммы и порядка отчётности учреждения», — подытожил юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Узнать больше по теме
Деньги: постигаем основы финансовой грамотности
Мы используем деньги в повседневной жизни каждый день, редко задумываясь о них как о сложной системе. Если вы хотите больше узнать об этом финансовом инструменте и его функциях, читайте наш материал.
Читать дальше