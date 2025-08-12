Юрист объяснил, за что управляющую компанию могут оштрафовать

Так, по статье 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью вследствие бездействия УК предусмотрены исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до трех лет. В случае смерти — например, по части 2 статьи 109 УК РФ, если из-за неисправности лифта погиб человек — руководителю УК грозят принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.