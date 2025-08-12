Юрист объяснил, за что управляющую компанию могут оштрафовать

Юрист объяснил, что если управляющая компания не устраняет протечки крыши или допускает неисправности инженерных коммуникаций (отопления, водоснабжения, канализации), согласно статье 7.22 КоАП РФ, на должностных лиц может быть наложен штраф от 4 000 до 5 000 рублей, а на саму организацию — от 40 000 до 50 000 рублей. Такие нарушения фиксируются органами государственного жилищного надзора при проведении проверок.
Если в ходе мониторинга будут обнаружены нарушения стандартов предоставления коммунальных услуг — например, подается некачественная вода или недостаточно отапливаются помещения, — ответственность наступает по статье 7.23 КоАП РФ: штрафы для должностных лиц составляют от 500 до 1 000 рублей, для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.
Если речь идет о нарушениях, связанных с ведением технической документации на дом, применяются более строгие меры: по статье 7.23.2 КоАП РФ должностные лица платят штраф от 30 000 до 40 000 рублей, а сама управляющая компания — от 150 000 до 200 000 рублей.
«В случаях грубых нарушений, например, управления домом без лицензии или сознательного сокрытия информации о деятельности УК, штрафы возрастают до 100 000 рублей для должностных лиц и до 250 000−300 000 рублей для юридических лиц, при этом возможно применение дисквалификации руководителя сроком до трёх лет (части 1 и 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ)», — отметил Митин.
Эксперт добавил, что если допущенные управляющей компанией нарушения привели к тяжкому вреду здоровью жильцов или даже их гибели, например, из-за падения элементов фасада, неисправного лифта, несоблюдения пожарной безопасности, должностные лица могут быть привлечены и к уголовной ответственности.
Так, по статье 118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью вследствие бездействия УК предусмотрены исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до трех лет. В случае смерти — например, по части 2 статьи 109 УК РФ, если из-за неисправности лифта погиб человек — руководителю УК грозят принудительные работы или лишение свободы сроком до двух лет.
«Для привлечения управляющей компании к ответственности собственникам жилья необходимо сначала обратиться с письменной жалобой в компанию. Если нарушения не устранены в разумный срок, следует жаловаться в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) соответствующего региона. Контролирующие органы организуют проверку, составляют акт и выдают предписание, при подтверждении фактов нарушений инициируется административное производство», — уточнил юрист.
По его словам, административные штрафы применяются на основании КоАП РФ, а их исполнение контролируется уполномоченными органами. Митин напомнил, что при наличии ущерба, причиненного действиями или бездействием управляющей компании, гражданин вправе также обратиться в суд с иском о возмещении вреда.
