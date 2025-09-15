Юрист напомнил, при каких процедурах не выдадут больничный

По словам юриста, больничный лист не выдают в следующих случаях:

• Если по результатам приема врача отсутствует диагноз или состояние, сопровождающиеся временной нетрудоспособностью (доктор считает, что пациент может работать).

• При прохождении любых профилактических, периодических, предварительных, диспансерных осмотров, включая медосмотры для водительских справок, медкнижек, санаторно-курортных карт и т. д.

• При проведении плановых обследований, анализов, диагностических процедур, манипуляций (в том числе УЗИ, рентген и др.), если они сами по себе не вызывают временную утрату работоспособности.

• Для большинства амбулаторных (не требующих госпитализации) косметологических, стоматологических и «малых» хирургических операций — если после процедуры работник может выполнять свои трудовые обязанности.

• При прохождении обследований или лечения по направлению военкомата.

• В случае хронических заболеваний вне периода обострения (когда нет ухудшения состояния или временного ограничения трудоспособности).