Юрист напомнил, при каких процедурах не выдадут больничный

По словам юриста, больничный лист не выдают в следующих случаях:
• Если по результатам приема врача отсутствует диагноз или состояние, сопровождающиеся временной нетрудоспособностью (доктор считает, что пациент может работать).
• При прохождении любых профилактических, периодических, предварительных, диспансерных осмотров, включая медосмотры для водительских справок, медкнижек, санаторно-курортных карт
• При проведении плановых обследований, анализов, диагностических процедур, манипуляций (в том числе УЗИ, рентген и др.), если они сами по себе не вызывают временную утрату работоспособности.
• Для большинства амбулаторных (не требующих госпитализации) косметологических, стоматологических и «малых» хирургических операций — если после процедуры работник может выполнять свои трудовые обязанности.
• При прохождении обследований или лечения по направлению военкомата.
• В случае хронических заболеваний вне периода обострения (когда нет ухудшения состояния или временного ограничения трудоспособности).
Перед операцией или процедурой, которая не предполагает выдачу больничного, эксперт рекомендует оформить отпуск без сохранения заработной платы («за свой счет»). Митин считает это целесообразным в следующих случаях:
• если предполагается плановая амбулаторная операцию, процедура или анализ, после которой пациент остается трудоспособным;
• если восстановительный период не нарушает выполнение Вашей работы, но вам важно несколько дней отдохнуть;
• если работодатель потребует документального подтверждения уважительной причины отсутствия (а больничного не будет).
«Если вы пропустите рабочий день без больничного или согласованного отпуска, работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности (за прогул). Чтобы этого избежать — обоснованно оформляйте отпуск за свой счет на запланированный период отсутствия по медицинским причинам, когда больничный не предусмотрен законом», — заключает юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».