Юрист объяснил, как избежать потери «заброшенного» участка

С марта этого года в России установили трехлетний срок для освоения участков, расположенных внутри населенных пунктов, а также на садовых и огородных землях. Что это значит для россиян и как нужно осваивать землю, чтобы ее не изъяли, рассказывает Финансам Mail юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.