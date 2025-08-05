Юрист объяснил, как избежать потери «заброшенного» участка

Как поясняет специалист, для владельцев земельных участков новая норма предусматривает следующие изменения. Если собственник приобрел участок или владеет им на момент вступления закона в силу, он получает дополнительный трехлетний переходный период для приведения земель в надлежащее состояние.
В течение льготного срока проверять фактическое использование участка и требовать соблюдения целевого назначения со стороны собственника не допускается, как и применение санкций за неосвоение земли. В этот период собственники могут последовательно осуществлять очистку территории от мусора, удаление сорной растительности, а также мероприятия по осушению и выравниванию рельефа без риска наступления ответственности или угрозы изъятия участка.
«Применение этого правила на практике особенно важно для так называемых проблемных участков, которые на момент покупки или длительного владения оказались заболоченными, сильно захламлёнными, поросшими бурьяном или неудобными для развития. Закон позволяет провести все необходимые подготовительные работы без давления со стороны государственных органов», — отмечает Митин.
С 1 марта 2025 года, либо по прошествии трех лет с момента регистрации права собственности на земельный участок, вступают в силу новые требования к использованию земли. Владельцы обязаны использовать участки в соответствии с установленным целевым назначением — для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, размещения коммерческих объектов или другой разрешённой деятельности, указанной в документах.
Контролирующие органы получают право осуществлять проверки на предмет надлежащего использования участков. Если земельный участок заброшен, захламлен, либо отсутствуют признаки освоения (такие как обработанные грядки, насаждения или постройки по назначению), инспекторы Росреестра или представители муниципалитета фиксируют факты неиспользования.
При этом изъятие земельного участка не производится автоматически. Сперва компетентные органы обязаны документально подтвердить признаки нарушений, руководствуясь утвержденным Правительством РФ перечнем признаков нецелевого использования, включающим, среди прочего, заболачивание, отсутствие построек и засорённость территории.
«Если выявлены такие признаки, собственнику направляется официальное предписание. В нем указывается, какие именно нарушения обнаружены и как их устранить. На выполнение требований предписания законодательством отводится дополнительное время — в течение этого периода собственник может, во-первых, исполнить предписание, во-вторых, при наличии объективных причин обратиться с ходатайством о продлении срока устранения нарушений. В рамках административного дела причины могут быть признаны уважительными, что позволит избежать последствий», — подчеркивает юрист.
По его словам, первое нарушение права использования земли по назначению не влечет за собой штраф. Собственнику в этом случае лишь выносят предупреждение. Неустранение нарушения и повторная проверка с отрицательным результатом дают основание инициировать судебную процедуру изъятия участка для продажи с публичных торгов.
Закон не предусматривает никакой обратной силы, устанавливая справедливый отчет трехлетнего срока: для новых собственников — с момента регистрации права, для уже имевших участок — с 1 марта 2025 года. Таким образом, даже собственники, которые годами не появлялись на участках, имеют шанс привести свою землю в порядок без страха лишиться ее сразу.
«Следует помнить, что эти правила распространяются только на городские, садовые и огородные участки. На земли промышленности, рекреационного назначения и другие специальные категории новые положения не распространяются. Для земель сельхозназначения действуют отдельные, более строгие правила с момента, когда такие участки оказались в собственности», — заключает Митин.
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