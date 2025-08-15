Ричмонд
Юрист напомнил о новом порядке обращения с долгами умерших

С 1 сентября наследникам до принятия наследства не будут начислять неустойку, пени и штрафы за долги умершего, сообщил младший юрист юридической фирмы «Алимирзоев и Трофимов» Егор Курочкин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

«С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый порядок, регулирующий обращение с долгами умерших заемщиков в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.07.2025 № 246-ФЗ “О внесении изменений в статью 14 Федерального закона “О потребительском кредите (займе)”. Закон устанавливает, что до принятия наследства наследниками, но не более шести месяцев с момента открытия наследства финансовые организации не вправе начислять неустойку, пени или штрафы на сумму долга умершего”», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Юрист пояснил, что у наследников есть время на оформление прав, без необходимости одновременно разбираться с растущей задолженностью по кредитам, которые они, возможно, не принимали. Эта норма распространяется на все виды потребительских кредитов, включая ипотеку, автокредиты и другие обязательства.

«Банк или иная кредитная организация обязаны прекратить начисление санкций автоматически с момента, когда установлен факт смерти заемщика и открыто наследственное дело. При этом право на начисление процентов по основной сумме долга сохраняется — речь идет именно о дополнительных санкциях за просрочку. Если на имущество умершего оформлен залог, кредитор не вправе до принятия наследства в одностороннем порядке инициировать обращение взыскания», — рассказал Курочкин.

Он также отметил, что заложенное имущество можно продавать только по решению суда. Это правило защищает наследников от ситуаций, когда, например, квартира в ипотеке может быть продана до завершения наследственного дела.

«По истечении льготного периода, если наследство принято, обязательства переходят на наследников — но уже в том объеме, в каком они существовали на момент окончания льготного периода. Наследники должны будут выплатить долг, но без искусственно увеличенных санкционных начислений», — предостерег Курочкин.

Юрист добавил, что если наследство не принято, кредитор может обратиться в суд или к нотариусу, чтобы найти другие законные способы взыскания долга.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

