Юрист напомнил о новом порядке обращения с долгами умерших

«С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новый порядок, регулирующий обращение с долгами умерших заемщиков в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.07.2025 № 246-ФЗ “О внесении изменений в статью 14 Федерального закона “О потребительском кредите (займе)”. Закон устанавливает, что до принятия наследства наследниками, но не более шести месяцев с момента открытия наследства финансовые организации не вправе начислять неустойку, пени или штрафы на сумму долга умершего”», — сказал он в беседе с РИА Новости.