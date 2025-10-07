Юрист объяснил новые правила взыскания долгов с граждан

«Данная процедура будет иметь значение больше для административного органа, то есть для налоговой. Для них упростится взаимодействие с налогоплательщиками. При этом он будет удобен и налогоплательщикам в том плане, что не придется обременять себя судебными процедурами. То есть если у вас есть возражения, вы просто их в течение 30 дней написали, и спор переходит в плоскость суда», — заключил Айрапетов.