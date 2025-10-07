Юрист объяснил новые правила взыскания долгов с граждан

«На самом деле система не нова. Такая система применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — отметил Айрапетов.
Согласно этому порядку, налоговая служба сначала направляет гражданину требование об уплате налога. У человека есть 30 дней, чтобы оспорить это требование, направив в налоговую службу свое возражение. Если возражение поступает, то далее следует стандартная процедура судебного взыскания. В ситуации, когда в течение тридцатидневного срока возражение от гражданина не поступает, налог будет взыскан в бесспорном порядке с привлечением службы судебных приставов.
«Главный совет, который можно дать, — это контролировать начисления в личном кабинете налогоплательщика. Сейчас это очень удобно делать с помощью интернета. Либо следить за своим почтовым ящиком», — добавил юрист.
По словам специалиста, новые правила практически не отразятся на жизни добросовестного налогоплательщика. Большинство граждан не являются налоговыми агентами, поскольку за них налоги начисляет работодатель, а значит, большая часть населения не затронута этими изменениями. Что касается имущественных налогов, таких как налоги на земельные участки, жилые дома, квартиры и другие объекты, то их всегда присылали к оплате, и они оплачивались без необходимости судебных процедур.
«Данная процедура будет иметь значение больше для административного органа, то есть для налоговой. Для них упростится взаимодействие с налогоплательщиками. При этом он будет удобен и налогоплательщикам в том плане, что не придется обременять себя судебными процедурами. То есть если у вас есть возражения, вы просто их в течение 30 дней написали, и спор переходит в плоскость суда», — заключил Айрапетов.
