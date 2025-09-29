Юрист объяснил, надо ли платить налог со сдачи вещей в аренду

Он напомнил, что если арендатор — физическое лицо, арендодатель обязан самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года и уплатить налог до 15 июля. Если арендатором выступает организация или ИП, они сами удерживают НДФЛ при каждой выплате и перечисляют его в бюджет. В этом случае арендодателю дополнительно ничего делать не требуется.