Юрист объяснил, надо ли платить налог со сдачи вещей в аренду

О том, как сдавать в аренду кладовки, парковочные места и движимое имущество и не нарушить закон, рассказал Финансам Mail юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Если физическое лицо сдает в аренду машино-место или кладовку (недвижимость), а также движимое имущество (велосипед, самокат, автомобиль) — полученный доход обязательно облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Размер налога зависит от суммы годового дохода: при доходе до 2,4 млн рублей применяется ставка 13%, свыше — действуют повышенные ставки 15%, 18%, 20% и 22% в зависимости от размера дохода. Например, если вы сдаете велосипед по 1 000 рублей в месяц, в год налог составит 1 560 рублей (13% от 12 000 рублей)», — подсчитал юрист.

Он напомнил, что если арендатор — физическое лицо, арендодатель обязан самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года и уплатить налог до 15 июля. Если арендатором выступает организация или ИП, они сами удерживают НДФЛ при каждой выплате и перечисляют его в бюджет. В этом случае арендодателю дополнительно ничего делать не требуется.

«Неуплата налога приводит к начислению пеней и штрафов (не менее 20% от неуплаченной суммы), а при крупных или преднамеренных нарушениях возможна административная или уголовная ответственность», — подчеркнул Митин.

Юрист уточнил, что ФНС отслеживает поступления от сдачи имущества, в том числе исходя из информации из Росреестра и банковских операций, поэтому скрывать доходы от аренды не рекомендуется.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

