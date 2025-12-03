Юрист рассказал, когда можно спать на рабочем месте

«Избежать подобных ситуаций позволяет внимательное отношение к внутренним документам: именно там содержатся правила о том, где можно находиться во время перерыва и каким образом допустимо его проводить. Возможность сна на работе существует на вполне законных основаниях. Но его реализация зависит от соблюдения временных рамок обеденного перерыва, требований безопасности и тех ограничений, которые закреплены в локальных актах. Если сотрудник ориентируется в этих правилах и не выходит за пределы допустимого, такая форма отдыха оказывается обычной частью дня и не создаёт поводов для споров», — подытожил юрист.