Юрист рассказал, когда можно спать на рабочем месте

«Если работодатель правильно оформляет режим труда, границы перерыва отражаются в правилах внутреннего трудового распорядка, графике или трудовом договоре. Сон как форма восстановления сил не упоминается в законе отдельно, но перед работником в этот период отсутствует обязанность выполнять поручения, контролировать оборудование или взаимодействовать с клиентами. Поэтому краткий дневной отдых, даже в виде сна, допускается, если он укладывается в установленные рамки перерыва», — отметил Русяев.
Работодатель может регулировать поведение сотрудников на своей территории для обеспечения норм охраны труда, безопасности и поддержания делового имиджа. Поэтому запрет на сон непосредственно на рабочем месте, особенно в зонах, требующих постоянного контроля и внимания, может быть правомерен.
Он сообщил, что в условиях непрерывного технологического процесса, где перерыв часто проходит в рабочем помещении, формальный отдых предоставляется, но работник обязан сохранять бдительность. В таком контексте глубокий сон может противоречить обязанности наблюдать за процессом и вызвать вопросы со стороны работодателя.
Кроме того, в некоторых профессиях перерывы являются частью оплачиваемого рабочего времени, и сотрудник в этот период должен соблюдать инструкции, которые могут прямо запрещать сон. Ключевым критерием является своевременное возвращение к обязанностям после перерыва. Если сотрудник продолжает спать после его окончания, это уже рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.
Собеседник RT предупредил, что за такие нарушения работодатель вправе применить меры воздействия, предусмотренные законом, — от замечания до более серьёзных взысканий в случае систематических проступков или возникновения рисков для деятельности предприятия.
«Избежать подобных ситуаций позволяет внимательное отношение к внутренним документам: именно там содержатся правила о том, где можно находиться во время перерыва и каким образом допустимо его проводить. Возможность сна на работе существует на вполне законных основаниях. Но его реализация зависит от соблюдения временных рамок обеденного перерыва, требований безопасности и тех ограничений, которые закреплены в локальных актах. Если сотрудник ориентируется в этих правилах и не выходит за пределы допустимого, такая форма отдыха оказывается обычной частью дня и не создаёт поводов для споров», — подытожил юрист.
