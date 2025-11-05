Юрист объяснил, могут ли уволить сотрудника за перекуры на работе

Перерывы, обязательные для всех работников (на отдых и питание, технологические, для обогрева или кормления ребенка), закреплены в Трудовом кодексе Российской Федерации.
По словам эксперта, перекуры, кофе-паузы и аналогичные кратковременные отлучки с рабочего места возможны только при наличии прямого разрешения со стороны работодателя и могут быть закреплены локальными нормативными актами организации (например, в правилах внутреннего трудового распорядка).
«Если установлен четкий рабочий режим и никаких специальных перерывов для курения внутренними правилами не предусмотрено, каждый случай самовольного ухода с рабочего места ― это формальное нарушение трудовой дисциплины. Закон не требует фиксировать отлучки минута в минуту или запрещать краткосрочное отсутствие полностью, однако если такие перекуры становятся регулярными и приводят к уменьшению времени, реально отработанного сотрудником, или сказываются на процессе работы (например, мешают коллегам, тормозят выполнение задач), работодатель вправе реагировать», — рассказал Митин.
Он уточнил, что первоначально работнику могут объявить замечание или выговор. Эти дисциплинарные взыскания предусмотрены статьей 192 ТК РФ и обычно применяются за однократные нарушения. Если перекуры продолжаются даже после выговора, и дисциплинарные меры не приводят к изменению поведения, работодатель получает право применить более строгие меры, вплоть до увольнения. Основанием для этого будет пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ ― неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, если к работнику прежде уже были применены дисциплинарные взыскания.
Если продолжительность перекура составляет четыре часа подряд или более, такое отсутствие может быть признано прогулом (статья 81, п. 6 ч. 1 ТК РФ). На практике к этому вариант прибегают редко, поскольку оправдать столь длительный перекур крайне затруднительно.
Лишение премии по инициативе работодателя также возможно, если порядок выплаты премий является стимулирующим (необязательным) и связан с дисциплиной труда. Обычно правила выплаты премий либо положения о премировании прямо указывают, что нарушение трудовой дисциплины служит основанием для отказа в премии.
«Само по себе незначительное или единичное отклонение от рабочего места с целью перекура не может служить основанием для увольнения. Если работодатель применяет самые строгие меры без предварительных менее жёстких взысканий и документирования фактов нарушений, такое увольнение с большой вероятностью будет признано незаконным в суде, особенно если режим перекуров заранее четко не установлен и не доведен до сведения работников», — подытожил юрист.
