Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист объяснил, могут ли уволить сотрудника за перекуры на работе

В российском трудовом законодательстве перекуры как отдельный вид перерыва на рабочем месте прямо не предусмотрены. Об этом рассказал Финансам Mail юрист, управляющий партнер компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Перерывы, обязательные для всех работников (на отдых и питание, технологические, для обогрева или кормления ребенка), закреплены в Трудовом кодексе Российской Федерации.

По словам эксперта, перекуры, кофе-паузы и аналогичные кратковременные отлучки с рабочего места возможны только при наличии прямого разрешения со стороны работодателя и могут быть закреплены локальными нормативными актами организации (например, в правилах внутреннего трудового распорядка).

«Если установлен четкий рабочий режим и никаких специальных перерывов для курения внутренними правилами не предусмотрено, каждый случай самовольного ухода с рабочего места ― это формальное нарушение трудовой дисциплины. Закон не требует фиксировать отлучки минута в минуту или запрещать краткосрочное отсутствие полностью, однако если такие перекуры становятся регулярными и приводят к уменьшению времени, реально отработанного сотрудником, или сказываются на процессе работы (например, мешают коллегам, тормозят выполнение задач), работодатель вправе реагировать», — рассказал Митин.

Он уточнил, что первоначально работнику могут объявить замечание или выговор. Эти дисциплинарные взыскания предусмотрены статьей 192 ТК РФ и обычно применяются за однократные нарушения. Если перекуры продолжаются даже после выговора, и дисциплинарные меры не приводят к изменению поведения, работодатель получает право применить более строгие меры, вплоть до увольнения. Основанием для этого будет пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ ― неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, если к работнику прежде уже были применены дисциплинарные взыскания.

Если продолжительность перекура составляет четыре часа подряд или более, такое отсутствие может быть признано прогулом (статья 81, п. 6 ч. 1 ТК РФ). На практике к этому вариант прибегают редко, поскольку оправдать столь длительный перекур крайне затруднительно.

Лишение премии по инициативе работодателя также возможно, если порядок выплаты премий является стимулирующим (необязательным) и связан с дисциплиной труда. Обычно правила выплаты премий либо положения о премировании прямо указывают, что нарушение трудовой дисциплины служит основанием для отказа в премии.

«Само по себе незначительное или единичное отклонение от рабочего места с целью перекура не может служить основанием для увольнения. Если работодатель применяет самые строгие меры без предварительных менее жёстких взысканий и документирования фактов нарушений, такое увольнение с большой вероятностью будет признано незаконным в суде, особенно если режим перекуров заранее четко не установлен и не доведен до сведения работников», — подытожил юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».