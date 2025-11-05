Юрист объяснил, могут ли уволить сотрудника за перекуры на работе

Он уточнил, что первоначально работнику могут объявить замечание или выговор. Эти дисциплинарные взыскания предусмотрены статьей 192 ТК РФ и обычно применяются за однократные нарушения. Если перекуры продолжаются даже после выговора, и дисциплинарные меры не приводят к изменению поведения, работодатель получает право применить более строгие меры, вплоть до увольнения. Основанием для этого будет пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ ― неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин, если к работнику прежде уже были применены дисциплинарные взыскания.