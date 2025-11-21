Юрист объяснил, могут ли оштрафовать сотрудника из-за внешнего вида

«Например, это часто бывает необходимо для сотрудников, которые взаимодействуют с клиентами или представляют организацию вовне. Однако в российском законодательстве нет прямого понятия “дресс-код”. Подобные требования правомерны только в том случае, если они официально зафиксированы в трудовом договоре или локальных нормативных актах работодателя — например, правилах внутреннего трудового распорядка или отдельном положении о внешнем виде. Обязательным условием является ознакомление работника с этими документами под подпись. Об этом говорится в статье 8, 56 и 189 Трудового кодекса РФ, а также подчеркивается в разъяснениях Роструда (Письмо от 18 марта 2021 г. № ПГ/04981−6−1)», — пояснил эксперт.