Юрист объяснил, могут ли оштрафовать сотрудника из-за внешнего вида

«Например, это часто бывает необходимо для сотрудников, которые взаимодействуют с клиентами или представляют организацию вовне. Однако в российском законодательстве нет прямого понятия “дресс-код”. Подобные требования правомерны только в том случае, если они официально зафиксированы в трудовом договоре или локальных нормативных актах работодателя — например, правилах внутреннего трудового распорядка или отдельном положении о внешнем виде. Обязательным условием является ознакомление работника с этими документами под подпись. Об этом говорится в статье 8, 56 и 189 Трудового кодекса РФ, а также подчеркивается в разъяснениях Роструда (Письмо от 18 марта 2021 г. № ПГ/04981−6−1)», — пояснил эксперт.
Юрист уточнил, что если работодатель по ходу работы решает ввести новые требования к внешности, он обязан разработать и утвердить соответствующий локальный нормативный акт, внести изменения в трудовой договор или должностные инструкции, а затем ознакомить сотрудников с этими изменениями под роспись. Если работник нарушает такие утвержденные правила, это считается дисциплинарным проступком, что влечет возможность применения взыскания: замечания, выговора или при повторных нарушениях — увольнения (статья 192 и пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). Дисциплинарные взыскания применяются строго по установленной процедуре.
«Денежные штрафы за внешний вид, стиль одежды, татуировки или макияж законом не допускаются — это противоречит принципу исчерпывающего перечня дисциплинарных мер (статья 192 ТК РФ)», — подчеркнул Митин.
По его словам, требования к стилю одежды и внешности должны быть не только прописаны, но и обоснованы с точки зрения трудовой функции. Например, если руководитель требует, чтобы менеджер банка не имел видимых татуировок или не носил яркие волосы, это может считаться оправданным, поскольку работа связана с клиентами. Но если подобные требования предъявляют работнику склада, который не работает с клиентами, и это не обусловлено спецификой производства, такой подход будет нарушением принципа разумности — его можно обжаловать как дискриминационный.
Юрист также отметил, что к спецодежде требования дресс-кода отношения не имеют. Если лицо обязано носить, к примеру, халат или другую защиту, это определяется нормами охраны труда (статья 221 ТК РФ). Работодатель должен не просто требовать ношения спецодежды, но и бесплатно ее предоставлять, а также обеспечивать уход и ремонт.
Если работника пытаются привлечь к ответственности за внешний вид, стиль, макияж, татуировки или прически, но эти требования нигде не зафиксированы или не были доведены до сведения работника под подпись, то применённые взыскания — незаконны. В такой ситуации сотрудник вправе обратиться в Государственную инспекцию труда либо в суд для защиты своих прав (статья 356 и 392 ТК РФ).
«Таким образом, ограничения и ответственность за внешний вид возможны только при официальном, аргументированном и своевременно оформленном закреплении требований. Дискриминация по внешнему виду, не обусловленная спецификой работы и не прописанная в локальных документах, противоречит Трудовому кодексу РФ (статья 3 ТК РФ) и может быть успешно оспорена», — подытожил Митин.
